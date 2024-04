NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Aprile 2024

Belve

In occasione della terza puntata di Belve, Francesca Fagnani ha indossato alcuni gioielli che non sono passati inosservati, il cui costo vi farà girare la testa.

I gioielli di Francesca Fagnani

Questa sera è andata in onda la terza puntata della nuova edizione di Belve, che come al solito ha tenuto compagnia a migliaia di telespettatori. Ad arrivare nel salotto di Francesca Fagnani sono stati tre ospiti d’eccezione: Marcella Bella, Simona Ventura e Ilenia Pastorelli. La cantante, la conduttrice e l’attrice si sono così raccontate senza filtri, tra aneddoti, risate, retroscena e anche tante belle emozioni che hanno commosso il pubblico.

Le tre interviste sono state seguite con attenzione dai telespettatori, ai quali però non è sfuggito un dettaglio. Proprio nel corso della terza puntata di Belve, la conduttrice ha sfoggiato alcuni gioielli che hanno prontamente attirato l’attenzione, non solo per la loro bellezza ma anche per il prezzo da capogiro.

Ma quanto costano i gioielli indossati da Francesca Fagnani a Belve? Il collier scelto dalla presentatrice, firmato Pasquale Bruni, ha un prezzo di 27,380€. Ma non solo. Il choker, sempre dello stesso brand, ha invece un costo di 67,600€.

Pare dunque che la conduttrice non abbia badato a spese questa settimana. Ma quali altri ospiti ci attendono nel corso delle ultime due puntate di Belve? Non resta che attendere per scoprirlo.