Vincenzo Chianese | 12 Ottobre 2023

Chiara Ferragni

Oggi, 14 anni fa, usciva il primo post sul blog di Chiara Ferragni

Sono giorni importantissimi questi per Chiara Ferragni. Nelle ultime ore infatti l’influencer ha festeggiato il 14esimo anniversario dalla nascita del suo celebre blog The Blonde Salad e di conseguenza anche i 14 anni di carriera. Dopo la creazione del portale infatti la Ferragni poco a poco si è imposta sempre di più sul web, fino a quando non ha ottenuto un successo mondiale senza precedenti. Oggi Chiara dunque è un’imprenditrice a tutti gli effetti e tutti conoscono il suo nome. In questi giorni quindi l’influencer ha festeggiato insieme al suo staff questo traguardo, con tanto di torta e candeline. Ma non è finita qui.

Oggi infatti ricorre il 14esimo anniversario del primo post sul blog di Chiara Ferragni e così sui social non è mancato un messaggio speciale, con tanto di video che racchiude i momenti più speciali e importanti della carriera dell’imprenditrice. Questo quanto si legge in merito:

“Il primo post di The Blonde Salad era intitolato ‘Eccomi’. Ed eccoci qua, quattordici anni dopo, a celebrare questo viaggio iniziato grazie alla visione di Chiara Ferragni. Buon compleanno a tutto il team di The Blonde Salad, il meglio deve ancora venire”.

Ma cosa c’era scritto nel primo post del blog di Chiara Ferragni? Queste le parole dell’influencer su The Blonde Salad: “Eccoci al primo blog indipendente dettato da necessità di comunicazione e personalizzazione. Dopo anni passati su Flickr ed altre diverse communities del web ho sentito il bisogno di muovermi e creare uno spazio tutto mio. Il nome é ‘The Blonde Salad’ perché questo blog sarà un’insalata di me. Gli ingredienti saranno quelli che mi hanno sempre contraddistinta: moda, fotografia, viaggi e lifestyle. Spero che questo passo avanti possa coinvolgervi ancora di più”. Non resta dunque che fare i nostri auguri a Chiara e a The Blonde Salad.