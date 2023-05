NEWS

Nicolò Figini | 24 Maggio 2023

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni con la voce di Fedez

Nelle ultime ore sul web stanno diventando virali dei video che hanno come protagonista Chiara Ferragni. In un certo senso con lei c’è anche Fedez, in quanto l’influencer per creare dei TikTok spiritosi ha deciso di usare la voce del marito. In un primo filmato possiamo legge in sovraimpressione: “Quando apri Prime Video e non sono ancora usciti i nuovi episodi di The Ferragnez“. Con il labiale, allora, dice: “Ma soprattutto, la domanda è… Scusatemi, la faccio a tuti i due. Ma cosa ca**o stiamo qua a fare?“.

Anche qui sotto ne vediamo un altro ma con una scritta diversa: “Quando esci con la tua amica ma non ci sono drama da raccontarsi“. I follower si sono molto divertiti, ma la frase deriva da una conversazione molto più seria. Tutti coloro che hanno visto i primi episodi della seconda stagione di The Ferragnez hanno già capito di cosa stiamo parlando. Per tutti gli altri facciamo un piccolo riassunto.

Nel terzo episodio della serie TV, Fedez e Chiara Ferragni sono dal terapista e a un certo punto scoppia un litigio perché il rapper usa la parola “crisi” in un discorso riferito alla coppia. L’influencer replica: “Sicuramente si deve parlare di qualcosa, però ti avevo detto di non usare la parola crisi. Ho detto solo di non parlare di questa cosa, in generale“. Il rapper risponde molto infastidito:

“No, di quella cosa lì non stiamo parlando. Stiamo parlando di un’altra cosa. Fai tu, mi sono già rotto i cog**ni. Mi ha detto che avevo detto una parola che non dovevo dire… Mi sembra che dobbiamo parlare di altro. Non è un problema. Mi girano i cog**ni che mi dica di non dire determinate parole.

Ma secondo te io volevo affrontare quell’argomento lì? Volevo solo dire che avevo fatto un gesto per te, tu secondo me non lo avevi apprezzato e abbiamo litigato per quello. Cosa ca**o capiva?

Fedez, quindi, esce dalla stanza e solo dopo che rientra in studio afferma: "Ma soprattutto, la domanda è… Scusatemi, la faccio a tuti i due. Ma cosa ca**o stiamo qua a fare?".