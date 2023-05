NEWS

Nicolò Figini | 18 Maggio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Nella terza puntata di The Ferragnez, Fedez e Chiara litigano in terapia. Lui se ne va e quando torna lei piange

La lite in terapia in The Ferragnez

Oggi, 18 maggio 2023, sono state rilasciate le prime quattro puntate della seconda stagione di The Ferragnez su Amazon Prime Video. Molte le cose interessanti che vedremo all’interno della serie TV, come per esempio il percorso del rapper durante la malattia e alcuni scontri avuti con la moglie. Quello che salta più all’occhio è ciò che accade durante la terza puntata.

A circa 10 minuti dall’inizio dell’episodio, infatti, Fedez e Chiara Ferragni si trovano in terapia per discutere dei recenti avvenimenti. Il rapper afferma che tra loro le cose stanno andando bene in quel momento: “Abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una sola volta“. Chiara sorride, ma a un certo punto Federico dice qualcosa che sembra darle fastidio: “Abbiamo affrontato anche dei momenti di crisi personale e di coppia. Secondo me sta dicendo che non vuole farlo“.

A questo punto Chiara replica: “Sicuramente si deve parlare di qualcosa, però ti avevo detto di non usare la parola crisi. Ho detto solo di non parlare di questa cosa, in generale“. Fedez, nel mentre, si sta piano piano alterando e afferma:

“No, di quella cosa lì non stiamo parlando. Stiamo parlando di un’altra cosa. Fai tu, mi sono già rotto i cog**ni. Mi ha detto che avevo detto una parola che non dovevo dire… Mi sembra che dobbiamo parlare di altro. Non è un problema. Mi girano i cog**ni che mi dica di non dire determinate parole.

Ma secondo te io volevo affrontare quell’argomento lì? Volevo solo dire che avevo fatto un gesto per te, tu secondo me non lo avevi apprezzato e abbiamo litigato per quello. Cosa ca**o capiva?”

Chiara, nella terza puntata di The Ferragnez, ha ribadito di avergli chiesto di non entrare nel merito della crisi avuta. Scocciato, quindi, il rapper lascia la stanza e quando rientra poco dopo la Ferragni scoppia a piangere:

“Non so come reagire, sono reazioni esagerate. Ma perché hai quest’ansia? Ma non ho un tono del ca**o. Ti avevo chiesto, per favore, di non parlarne. Non volevo questo. Non ho detto che non puoi dire certe cose. Mi metti in difficoltà”.

Alla fine, tuttavia, hanno trovato un punto di incontro e la situazione si è risolta per il meglio. La puntata completa è su Prime Video.