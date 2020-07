Chiara Ferragni in visita privata agli Uffizi di Firenze: è ancora polemica sul web

1 Dopo una visita privata agli Uffizi di Firenze, Chiara Ferragni finisce nuovamente al centro della polemica sul web

Ancora una volta a finire al centro della polemica è Chiara Ferragni. Come ben sappiamo da sempre l’amata influencer non è esente alle critiche, e proprio in queste ore gli utenti si stanno scatenando sui social. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo tutto quello che è accaduto. In queste settimane, dopo una lunga pausa forzata a causa del Covid-19, l’imprenditrice digitale ha ripreso a lavorare ed è così di conseguenza anche tornata a viaggiare. Dopo aver trascorso dei giorni a Montecarlo, ieri la Ferragni ha fatto tappa a Firenze per un importante shooting agli Uffizi. Dopo aver portato a termine il servizio fotografico, naturalmente Chiara ne ha approfittato per fare una visita privata al museo, che è stata testimoniata sui social.

Tuttavia però, proprio come accaduto qualche settimana fa durante la sua visita ai Musei Vaticani, sui social è scoppiata la polemica. In particolare gli utenti non hanno apprezzato il post condiviso dalla pagina ufficiale degli Uffizi, che hanno in qualche modo paragonato Chiara Ferragni ad una musa. Questo il messaggio condiviso dai vertici del museo:

“Ai giorni nostri l’italiana Chiara Ferragni, nata a Cremona, incarna un mito per milioni di followers, una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social. Il mito di Chiara Ferragni, diviso fra feroci detrattori e impavidi sostenitori, è un fenomeno sociologico che raccoglie milioni di seguaci in tutto il mondo, fotografando un’istantanea del nostro tempo”.

A quel punto sui social gli utenti, oltre che a contestare il post degli Uffizi di Firenze, hanno anche duramente criticato la visita privata che Chiara Ferragni ha effettuato all’interno del museo. Da ore dunque decine di account stanno attaccando la blogger. Tuttavia ad intervenire sono stati diversi fan, e non solo, della moglie di Fedez, che hanno preso le parti della Ferragni. Leggiamo alcuni dei commenti del web in merito.