1 Gli hater contro Chiara Nasti: lei sbotta

Chiara Nasti torna a essere oggetto di polemiche, ma lei ancora una volta non si tira indietro e replica a tono a chi le va contro. Cosa è accaduto questa volta? Un hater ha fatto un’uscita fuori luogo riguardo lo scatto dell’ecografia postato dall’influencer sui social: “Ecco il famoso gamberetto”, ha scritto questa persona.

Il riferimento è legato alle parole di Chiara Nasti sull’ex fidanzato Nicolò Zaniolo con cui ha avuto una relazione lo scorso anno, per poi innamorarsi di Mattia Zaccagni. La frase in questione non è passata inosservata ed è stata riportata alla luce anche da Deianira Marzano, che ne ha evidenziato la poca eleganza. Il commento scritto ha provocato l’ira dell’influencer che ha deciso di replicare duramente:

“Non ti vergogni schifoso? Ma le vostre mamme cosa vi hanno insegnato? Siete ragazzi inutili… che non si danno da fare e vi lamentate pure che le fighe non vi incul*** . E vi credo… brutti scemi, sì, e anche poveri rincog****”. Così, senza mezzi termini Chiara Nasti ha detto la sua al ragazzo che l’ha attaccata gratuitamente.

Il commento che ha provocato la reazione di Chiara Nasti su Instagram

Chiara Nasti non ha solo sbottato contro alcuni hater per commenti come quello che vedete nello screen. L’influencer ha dovuto far fronte anche a un’altra polemica. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme…