1 Il commento di Chiara Nasti contro Zaniolo

Come ben sappiamo lo scorso anno Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati. Lo ha annunciato e confermato l’influencer stessa dopo tante indiscrezioni trapelate: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno“.

Oggi, invece, Chiara si è messa insieme a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. A maggio 2022 la stessa influencer ha rivelato di essere incinta del suo primo figlio e ne ha rivelato il sesso con un gesto che alcune persone sul web hanno molto criticato. Nel frattempo la Roma, dove gioca Zaniolo, ha vinto la Conference League e per festeggiare con i calciatori i tifosi hanno cominciato a cantare cori da stadio. Uno dei quali è stato: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo“, sul quale si è messo a ballare e cantare pure lui stesso.

A questo punto sul web un utente ha domandato a Chiara Nasti: “Cosa ne pensi del coro di Zaniolo?“. Lei ha replicato con una frecciatina che ha riscosso parecchie critiche: “Che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo“. Sicuramente il messaggio è nato dalla rabbia che stava provando in quel momento, ma il web non risparmia e l’ha accusata di bodyshaming verso l’ex fidanzato. Cosa accadrà adesso? Non lo sappiamo.

