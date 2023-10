NEWS

Nicolò Figini | 6 Ottobre 2023

La polemica su Chiara Nasti

Chiara Nasti in queste ore è finta ancora una volta al centro della polemica. L’ultima volta che ne abbiamo parlato le critiche riguardavano il modo di crescere il figlio. Qualcuno le aveva recriminato il fatto di esporlo troppo sui social e lei aveva replicato:

“Ma sinceramente da quando è nato lo cresco sola non avendo neanche la mia famiglia in città. Cioè avevi la possibilità di scegliere di essere una persona buona e gentile e invece no… le hai tutte te BRUTTA E CATTIVA. La nasata l’hai avuta già tu… sei un concentrato di malignità e disarmonia”.

Questa volta, invece, le dure critiche riguardano alcune sui parole sui canoni di bellezza legati alle donne. Quello che ha più fatto adirare gli utenti, infatti, p la frase in cui spiega che “oggettivamente” ci sono donne con le quali “la natura è stata molto generosa“:

“Potete togliermi una curiosità? Perché tutte le ragazze belle qui su Instagram vengono amma**ate? Ma proprio condannate con un accanimento… Bella perché è rifatta. Poi vedi la foto di una ragazza che non è obiettivamente bella, ma non per essere cattive.

Ci sono persone con cui madre natura è stata molto più generosa. Questo lo sappiamo e non dobbiamo girarci intorno. Vi rendete conto che sono sempre persone?”.

Ottima strategia Chiara: difendersi umiliando altre donne “con le quali la natura non è stata molto generosa”?



E comunque a me per ‘sta ragazza dispiace anche, perché uno è evidente che non ce la fa e due la massacrano. Ogni santo giorno. Su tutto.



Però lei si ostina a… pic.twitter.com/cYfzQK6fwF — ADTOOMUCH💌 (@adtoomuch) October 6, 2023

Sotto al video di Chiara Nasti, naturalmente, i commenti si sprecano. C’è chi afferma che lei dice solo un sacco di “cretinate” e che “non è mai uscito un pensiero intelligente“. Dall’altra parte, però, c’è anche chi le dà il beneficio del dubbio e afferma che forse ha espresso poco chiaramente il suo concetto.

Voi da quale parte vi schierate?