Spettacolo

Vincenzo Chianese | 2 Ottobre 2023

Chiara Nasti viene duramente criticata sui social per il modo in cui cresce suo figlio Thiago: lei non ci sta e sbotta

La replica di Chiara Nasti

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando Chiara Nasti ha dato alla luce il suo primo figlio Thiago, nato dall’amore con suo marito Mattia Zaccagni. Tuttavia come di certo in molti sapranno, nel corso del tempo l’influencer è finita più volte al centro della polemica, e alcune sue dichiarazioni hanno fatto storcere il naso a diversi utenti. In queste ore così Chiara è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di una ragazza che l’ha duramente criticata per il modo in cui starebbe crescendo suo figlio. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando la Nasti si è mostrata su Instagram mentre ballava con Thiago a tempo di musica. A quel punto l’utente in questione ha inviato un messaggio all’influencer, affermando:

“Madonna ma quanti anni hai, 16? Povero bambino, sta crescendo con una bambina per mamma. Non lo guardi mai, hai sempre qualcuno che paghi che te lo guardi e quei momenti che sei con lui, lo esponi sui social. Vivi una vita così finta che il giorno che qualcosa ti andrà male, darai la nasata più grossa della storia”.

Chiara Nasti così ha deciso di replicare alle critiche della ragazza e ha sbottato in direct. Ma non solo. Successivamente l’influencer ha condiviso tra le storie il botta e risposta, nel quale leggiamo le sue parole:

“Ma sinceramente da quando è nato lo cresco sola non avendo neanche la mia famiglia in città. Cioè avevi la possibilità di scegliere di essere una persona buona e gentile e invece no… le hai tutte te BRUTTA E CATTIVA. La nasata l’hai avuta già tu… sei un concentrato di malignità e disarmonia”.

Nonostante le critiche delle malelingue però Chiara Nasti si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita, insieme a suo figlio Thiago e a suo marito Mattia Zaccagni.