Chi è Aurélien Trainaud di Bake Off Italia 2023? Instagram

Debora Parigi | 8 Settembre 2023

Chi è

Biografia, vita privata e tutte le informazioni che riguardano Aurélien Trainaud, concorrente di Bake Off Italia 2023, che è l’edizione numero 11.

Chi è Aurélien Trainaud

Nome e cognome: Aurélien Trainaud

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Saint Michel (Francia)

Età: 39 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: professore di francese all’Università

Fidanzato: ha un compagno che si chiama Alberto Castoldi

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @aurelien_bakeoff11

Aurélien Trainaud età e biografia

Vediamo alcune informazioni sul concorrente di Bake Off Italia 2023 Aurelién Trainaud attraverso la sua biografia. È nato in Francia e più precisamente a Saint Michel. Ha 39 anni di età ma non non conosciamo la sua data di nascita e quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno sul suo suo peso e la sua altezza. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne di visibili sul suo corpo.

Come detto, Aurélien è originario della Francia in cui ha vissuto fino all’età di 18 anni con la sua famiglia formata dai genitori e da due fratelli. Poi è venuto in Italia (a Roma per la precisione) per fare l’Erasmus e si è innamorata del Paese. Quindi ha deciso di restare.

Oggi Aurélien vive a Roma e lavora come professore di francese all’Università La Sapienza. Lui ama il suo lavoro, lo trova il più bello del mondo

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Aurélien Trainaud abbiamo alcune informazioni. Possiamo dirvi che ha un compagno, romano, che si chiama Alberto Castoldi. I due dovrebbero vivere insieme.

Legatissimo alla nonna, è proprio grazie a lei (e anche alla mamma) che ha iniziato a fare dolci da bambino quando viveva ancora in Francia. Questa grande passione si è concretizzata dopo l’acquisto di una nuova casa e di una planetaria.

Dove seguire Aurélien di Bake Off Italia 2023: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Aurélien Trainaud, concorrente di Bake Off Italia 2023, vediamo anche come seguirlo sui social.

A tal proposito, vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram legato anche alla partecipazione al programma. E vanta già quasi 2 mila follower, un numero destinato ad aumentare con l’inizio della trasmissione.

Sul suo proflo pubblica sia tanti dolci che realizza, ma anche scatti di vita come vacanze, affetti personali e foto con il compagno.

Aurélien Trainaud a Bake Off 11

La messa in onda in chiaro di Bake Off Italia 2023, cioè l’edizione numero 11, parte su Real Time venerdì 8 settembre. Mentre per chi ha un abbanonamento Discovery Plus, è già presente il primo episodio dall’1 settembre.

Alla conduzione ritroviamo Benedetta Parodi, ormai amatissima e confermatissima. Parlando dei giudici, invece, è confermata la giuria della scorsa edizione. Quindi abbiamo Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia.

In gara ci sono 16 concorrenti e tra questi appunto anche Aurélien Trainaud. Nel suo video di presentazione ha dichiarato: “Il mio stile di pasticceria si può descrivere in una sola parola: francese. Magari alleggerito con la frutta del mio angolo di paradiso, il mio terrazzo, che ha, da buon romano di adozione, i sapori del Mediterraneo”.

Inoltre riguardo la sua partecipazione a Bake Off Italia 2023 Aurélien ha detto: “Diciamo che a Bake Off Italia mi sento un po’ l’emblema del derby di pasticceria tra la Francia e l’Italia. Rappresento la Francia in Italia, ma rappresento anche l’Italia in Francia. Il mio sogno più dolce è insegnare all’Italia che la pasticceria francese è la più stilosa”.

I concorrenti di Bake Off Italia 2023

Ecco la lista di tutti i concorrenti che partecipano a Bake Off Italia 2023:

Gabriele Citti

Riccardo Venturi

Tommaso Cavalieri

Maurizio Santaniello

Irene Caporali

Davide Cavasin

Xi Zhao

Danila Iacchia

Aurélien Trainaud

Eleonora Occhinegro

Karina Izza

Fabio Caldarulo

Daniela “Dany” Mazzarello

Giovanni De Maria

Giovina Roberta Augelli

Roberta Caruso

Vediamo ora il percorso di Aurélien a Bake Off Italia 2023.

Il percorso di Aurélien a Bake Off 11

L’inizio del percorso di Aurélien Trainaud a Bake Off Italia 2023 ha inizio venerdì 8 settembre. Cosa accadrà al prof di francese durante le puntate?