Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2023

Lo sfogo di Chiara Nasti

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Chiara Nasti. Come sappiamo l’influencer sta vivendo dei mesi intensi, per via dell’arrivo del suo primo figlio e per via dell’organizzazione delle nozze col suo compagno Mattia Zaccagni, che si celebreranno il prossimo 20 giugno. Mentre attendiamo questo grande giorno, in queste ore Chiara ha fatto un durissimo sfogo sui social, che non è passato inosservato. Queste le dichiarazioni della Nasti, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Scusate l’assenza e se in questo periodo non sono stata proprio presentissima ma non mi sono successe cose bellissime. Ormai veramente in giro ci sono i trogloditi, gli zingari che tutto quello che prendono, ovviamente il karma esiste, ne compreranno tutte medicine. Mi dispiace dirlo ma è così, perché c’è gente di m***a in giro. Poi dopo mi è venuta febbre, sinusite, qualsiasi cosa. Però per fortuna arriveranno cose bellissime e quindi siamo strapositivi”.

Ma cosa è accaduto a Chiara Nasti? Nonostante l’influencer non sia entrata nei dettagli, i più si sono convinti che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sia stata vittima di uno scippo e che dunque sia stata derubata. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di teorie del web, e non c’è alcuna prova che le cose siano andate realmente in questo modo.

Nel mentre Chiara si sta godendo a pieno la sua maternità, e solo qualche settimana dopo il parto ha parlato della sua nuova vita, affermando: “Pensavo fosse più semplice. No a parte gli scherzi non faccio molto in questo momento. Mi occupo al 100% di lui, poi l’allattamento mi stanca un casino. Comunque se c’è mia madre riesco a fare qualcosa ma quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero far nulla…devi solo occuparti di lui. Poi beh dipende da che tipo di mamma siete. Io non riesco a staccarmi da lui”.