Andrea Sanna | 15 Aprile 2023

Le tensioni tra Harry e William

Il prossimo 6 maggio Carlo e la consorte Camilla saranno incoronati re e regina consorte. Alla cerimonia parteciperanno tutti (o quasi), persino Harry dopo settimane di dubbi. Nonostante l’alta tensione che si respira tra le parti, a seguito della pubblicazione dei libro scandalo e della docu-serie, ha deciso di porgere il fianco e presentarsi comunque lì. Non ci sarà invece Meghan, che resterà negli USA insieme ai figli Archie e Lilibet. Secondo la nota ufficiale il motivo è legato ai festeggiamenti per il compleanno del principino che, nemmeno a dirlo, ricade proprio quel giorno. Ma non tutti si sono bevuti questa versione, come vedremo.

Sebbene Harry abbia fatto questo gesto distensivo nei confronti della famiglia reale, William e Kate non hanno digerito gli atteggiamenti del “principe ribelle” e di sua moglie. Stando a quanto si apprende dal Mirror, infatti, il primogenito di Carlo III avrebbe chiesto esplicitamente a suo padre di non voler spartire nulla con suo fratello minore. Dallo stesso posto dei banchi all’interno dell’abbazia, per passare al corteo regale dietro la carrozza a cui siederanno Carlo e Camilla da Buckingham Palace a Westminster.

Il quotidiano fa sapere che William si sentirebbe ancora tradito da Harry, sebbene stia tentando di raffreddare gli animi in vista della cerimonia. Il secondogenito de re, oltretutto, alloggerà a Frogmore Cottage, location vicina alla residenza di William e Kate.

Ma non solo, perché come ripreso dal TG5, i media locali sostengono anche che a Palazzo siano davvero molto infastiditi dall’atteggiamento di Harry. L’aver lasciato tutti sulle spine avrebbe arrecato dei danni all’organizzazione e, di conseguenza, molti impegni sarebbero slittati per questo.

Tra i tanti i posti assegnati agli ospiti, che avrebbe portato gli addetti ai lavori a chiedersi come gestire i posti a sedere. Ma non solo, perché ci sarebbero delle problematiche anche sui costi e tempistiche. Si teme infatti di non rientrare negli orari prestabiliti. Anche Carlo, secondo la stampa britannica, avrebbe mostrato qualche incertezza sull’abito da indossare. Il suo timore pare sia quello di inciampare durante il tragitto. Per tale ragione si è optato a un’escamotage valido da portare Sua Maestà a viversi serenamente la cerimonia d’incoronazione.

Tornando a Meghan si dice che dietro al sua assenza ci sia lo zampino della cognata Kate. Altri sostengono che l’assenza della moglie di Harry sia dovuta a una ripicca che la stessa avrebbe architettato nei confronti del suocero. Una specie di “vendetta” per il mancato invito da parte di re Carlo ai nipoti Archie e Lilibet. Il principino e la principessina sarebbero stati ritenuti “troppo piccoli” per una cerimonia di questo tipo.

Ma non solo perché dietro all’assenza della Duchessa del Sussex accanto a Harry, potrebbe esserci anche lo scarso legame con il Regno Unito e la cultura britannica. Così come lo scarso consenso dei due da parte dei sudditi. Insomma, se così dov’esse essere, aria tutt’altro che serena a corte!