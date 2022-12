NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Dicembre 2022

Chiara Nasti

Ecco quando si sposerà Chiara Nasti

È trascorso poco più di un mese da quando Chiara Nasti ha dato alla luce il suo primo figlio Thiago, nato dall’amore con Mattia Zaccagni. In queste settimane così l’influencer si sta godendo la vita da mamma, nonostante le numerose polemiche che l’hanno travolta negli ultimi mesi. Come è ben noto infatti la Nasti è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica, facendo parlare ripetutamente di sé. In queste ore però è arrivata anche una lieta notizia. Pare infatti che Chiara e il suo Mattia abbiano deciso di sposarsi e sembrerebbe che sia anche stata scelta la data delle nozze. A svelarlo è stato in anteprima il settimanale Chi, che annuncia che la coppia si unirà in matrimonio il prossimo 20 giugno. Questo quanto si legge in merito e quanto riporta anche Isa&Chia:

“Il bomber della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni sposerà la compagna influencer Chiara Nasti il prossimo 20 giugno a Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale. È lì che la coppia, che ha da poco dato alla luce il piccolo Thiago, sta organizzando un party per oltre 200 invitati”.

Pochi giorni fa intanto Chiara Nasti ha parlato della sua nuova vita da mamma, e parlando della sua giornata tipo ha affermato sui social: “Pensavo fosse più semplice. No a parte gli scherzi non faccio molto in questo momento. Mi occupo al 100% di lui, poi l’allattamento mi stanca un casino. Comunque se c’è mia madre riesco a fare qualcosa ma quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero far nulla…devi solo occuparti di lui. Poi beh dipende da che tipo di mamma siete. Io non riesco a staccarmi da lui”.

Tra pochi mesi intanto Chiara e Mattia si sposeranno e senza dubbio il matrimonio finirà al centro dell’attenzione mediatica.