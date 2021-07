Chiara Nasti si tatua Chiara Nasti sul braccio: il risultato giudicatelo voi (FOTO)

1 Il nuovo tatuaggio di Chiara Nasti

Ieri Chiara Nasti si è recata in uno studio di tatuaggi per farsene uno nuovo che poi ha condiviso con tutti i suoi follower. Nelle storie del suo profilo Instagram, seguitissimo da quasi 2 milioni di utenti, la nota influencer ha postato il risultato finale.

In pratica si è tatuata se stessa, ovviamente in una veste un po’ diversa, cioè con una corona in testa, proprio come una regina. Questo è il risultato che lasciamo commentare a voi.

A quanto pare il tattoo non è stato molto apprezzato dai suoi follower, o meglio forse non lo hanno ritenuto così bello come lei pensava. Insomma, sembra che in tanti l’abbiano criticata. Infatti è stata la stessa Chiara, in una storia successiva, ha chiedere perché la giudicassero sul fatto di essersi tatuata se stessa sul braccio. Anzi, ha consigliato a tutti di farlo.

Effettivamente, perchè giudicare questa scelta? Sicuramente non dà fastidio a nessuno un tatuaggio del genere. La cosa importante è che piaccia a lei e sia felice di questa scelta.

