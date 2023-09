NEWS

Nicolò Figini | 7 Settembre 2023

Uomini e donne

In queste ultime ore l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi ha pubblicato una foto in ospedale. Ecco come sta ora

Il ricovero di Chiara Rabbi

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi in queste ore si è trovata molto paura a causa di un malessere che l’ha costretta ad andare in ospedale. Si è trattato di un’infezione delle vie respiratorie, faringite, otite, tracheite febbrile e principio di broncopolmonite:

“Ho deciso di fare la terapia a casa, fino a venerdì non posso mettermi in viaggio perché sto veramente male, la febbre non scende mai e quando respiro mi brucia tutto. Appena mi rimetto vi racconto, ma credetemi non sono mai stata così male”.

Tramite alcuni video su Instagram Chiara Rabbi, quindi, inizia il suo racconto affermando di essere partita per andare a passare alcuni giorni con il padre e il fratello. Qui però si è sentita poco bene. Ha cominciato ad accorgersi di avere gli occhi gonfi, poi dopo un paio di giorni la temperatura è salita a 40 gradi e le faceva male tutto il corpo.

Ricorda quanto le facessero male i polmoni e il dolore alla gola si era spostato all’orecchio e alla testa. A questo punto decidono di partire per andare al Pronto Soccorso:

“Arriviamo in ospedale, tremavo con 40 di febbre, il tampone era negativo. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, poi il prelievo da cui è risultato tutto sballato, un’infezione assurda. Ho fatto i raggi ai polmoni”.

Adesso Chiara Rabbi dovrà recuperare le forze e proseguire la terapia a casa sua per qualche giorno. Per fortuna l’ex corteggiatrice sta meglio e si sta riprendendo. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.