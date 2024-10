Gaffe per un concorrente di Chissà chi è, che chiama la sua attuale fidanzata col nome della ex: la reazione di Amadeus

In una delle ultime puntate di Chissà chi è a finire al centro dell’attenzione è stato uno dei concorrenti, che ha chiamato la sua attuale fidanzata con il nome della sua ex.

Guai per il concorrente di Chissà chi è

Sono ormai trascorsi alcuni giorni da quando è partita la prima edizione di Chissà chi è, che come sappiamo va in onda sul canale Nove. Alla conduzione del game show, un tempo noto come I soliti ignoti, c’è Amadeus, che dopo aver detto addio alla Rai ha dato il via a questa nuova esperienza. Il conduttore dunque sta tenendo compagnia al grande pubblico con il suo nuovo show e tra qualche settimana debutterà anche con la nuova edizione de La Corrida, attesissima da tutti i telespettatori. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha fatto sorridere il web.

Nel corso di una delle ultime puntate del game show infatti uno dei concorrenti, mentre si stava presentando, ha sbagliato il nome della sua attuale fidanzata, alla quale è legato da ben 9 anni. Il ragazzo ha infatti chiamato per errore la sua compagna con il nome della sua ex e ovviamente non è sfuggita la reazione di Amadeus. Il momento ha fatto divertire tutto il pubblico e il video ha fatto in breve il giro dei social.

Qualche giorno fa nel mentre, nel corso di un’intervista, Amadeus ha commentato gli ascolti di Chissà chi è e in merito ha affermato:

“Se non amassi il rischio, non farei questo mestiere. Se temo il flop? No. Ora faccio un altro campionato. In un paragone calcistico è come dire: ‘Ho giocato nel Real Madrid, adesso sono in una squadra dalle grandi ambizioni che però è bassa in classifica’. La scommessa è crescere nel tempo. È un’avventura nuova, non tutto si misura in share, che pure rimane importantissimo. Alzarlo di un punto sarà un risultato straordinario”.