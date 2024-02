Spettacolo

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2024

Ciao Darwin

Non sono mancate le risate ieri sera a Ciao Darwin. Nel corso della prova dei cilindroni, quella finale, a una delle due concorrenti scappava infatti la pipì e non è mancata la simpatica reazione di Paolo Bonolis.

Risate a Ciao Darwin

Ancora una volta Ciao Darwin si conferma essere uno dei programmi più amati dagli italiani. Solo ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova appassionante puntata della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e come al solito non sono mancate le risate e i colpi di scena. A scontrarsi due fazioni opposte tra loro: quella dei Cornuti e quella degli Amanti, capitanati rispettivamente da Anna Pettinelli e da Alex Belli. I concorrenti così, prova dopo prova, si sono dati battaglia e naturalmente ne abbiamo viste di belle. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato che ha fatto ridere a lungo non solo il pubblico in studio, ma anche quello da casa e il web.

Come da tradizione, nel corso della puntata di Ciao Darwin non è mancata la prova finale dei cilindroni, durante la quale vengono decise le sorti delle due categorie. A un tratto però la concorrente dei Cornuti ha ammesso di dover fare la pipì a causa dell’acqua fredda ed è così scoppiata a ridere. Non è mancata la simpatica reazione di Paolo Bonolis, che con il suo solito umorismo ha affermato:

“Che faccio? Chiedo agli autori: la signora dovrebbe urinare. La faccia tranquillamente, al limite apparirebbe una nuvoletta gialla, ma non ci facciamo caso”.

Il simpatico episodio ha strappato un sorriso a tutto il pubblico di Ciao Darwin e il video del momento ha fatto il giro del web. Nel mentre ricordiamo che la prossima settimana il programma, per via del Festival di Sanremo, non andrà in onda. La trasmissione dunque tornerà su Canale 5 tra due settimane con una nuova imperdibile puntata.