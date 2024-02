NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Febbraio 2024

Domani sera, nel corso della nuova puntata di Ciao Darwin, ad arrivare in studio come capi squadra saranno nientemeno che Anna Pettinelli e Alex Belli.

Anna Pettinelli vs Alex Belli a Ciao Darwin

Sta per arrivare su Canale 5 una nuova puntata di Ciao Darwin, l’amato programma condotto da Paolo Bonolis. Domani sera andrà in onda la sfida tra Cornuti e Amanti e in studio ad arrivare saranno due capi squadra d’eccezione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Anna Pettinelli e Alex Belli. La speaker radiofonica e il celebre attore sono pronti a mettersi in gioco con questo simpatico scontro e senza dubbio ne vedremo di belle. Durante la serata infatti non mancheranno colpi di scena e risate e di certo potrebbe accedere di tutto.

Proprio la Pettinelli è nota per non avere peli sulla lingua e saprà controbattere senza timore a Belli, che allo stesso tempo saprà conquistare il pubblico e il web. Anche in questo caso numerose saranno le prove alle quali si sottoporranno i concorrenti, che si daranno battaglia fino alla sfida finale, durante la quale scopriremo quale categoria sarà a vincere la puntata.

Nel mentre solo qualche giorno fa Anna Pettinelli è stata ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato della sua vita sentimentale, ammettendo di essere stata tradita in passato. Queste le dichiarazioni della prof di Amici di Maria De Filippi, che a oggi ha però ritrovato l’amore e la serenità:

“Ho sofferto per amore e per lontananza. Mi hanno tradita in mille maniere. Ho avuto un fidanzato che ha avuto una vita parallela per due anni. Io sono sempre la solita cretina che ci ricasco, ma si capisce che non si conosce mai la persona che si ha accanto. Una piccola parte di me è guardinga. Anche oggi, sì. C’è un 10% che mi mette al riparo dalle fregature”.