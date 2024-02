Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Febbraio 2024

Amici 23

Le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 4 febbraio 2024

Le anticipazioni Amici 23

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo domenica 4 febbraio su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTv.

Anche questa settimana abbiamo assistito a delle gare di canto e di ballo, e non sono mancate anche prove di improvvisazione per alcuni allievi della scuola. In più sono stati svolti i compiti che i prof hanno assegnato ai ragazzi negli ultimi giorni.

Tra gli ospiti in studio troviamo il ritorno di Aka7Even . La gara di canto è stata giudicata da Noemi e Drusilla Foer. Mentre quella di ballo è stata giudicata da Eleonora Abbagnato.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel corso della registrazione…

La gara di canto con gli inediti

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 23, anche nella puntata in onda domenica 4 febbraio 2024 assisteremo a una gara di canto. Questa la classifica:

Petit – A Drusilla è piaciuto tantissimo

– A è piaciuto tantissimo Martina

Holden – Ha ricevuto molti complimenti da Noemi per la sua interpretazione e il testo

– Ha ricevuto molti complimenti da per la sua interpretazione e il testo Mida

Sarah

Nahaze e Lil Jolie

e Kia – Drusilla la trova sexy

– la trova sexy Ayle – Rimane male per il commento di Noemi ed è andato in sala relax. Maria pare che si arrabbi per tale ragione.

– Rimane male per il commento di ed è andato in sala relax. pare che si arrabbi per tale ragione. Malia – Rudy gli dice che devono parlare del suo futuro

Ayle esce dallo studio. Maria chiede di lui a fine registrazione e le dicono che era in relax perché voleva sapere capire se il problema della tonalità fosse suo o della produzione. Il problema era suo.

Questo ciò che ci svelano gli spoiler di Amici 23. Ma andiamo avanti…

Gara cover ad Amici 23

Ad Amici 23 nella puntata del 4 febbraio 2024 si è anche tenuta una gara di cover tra Martina, Lil Jolie e Sarah:

Martina – Respect

– Respect Lil Jolie – Talkin’ Bout a Revolution

– Talkin’ Bout a Revolution Sarah – Moi Lolita

A vincere è stata Martina dopo il giudizio di Wad. Successivamente Kia canta il suo inedito dal titolo “Iena“.

Ma andiamo avanti con tutte le altre anticipazioni e gli altri spoiler…

La gara di ballo

Dopo la gara di canto, le anticipazioni di Amici 23 ci svelano che è stata la volta della gara di ballo. Questa la classifica:

Dustin fa un passo a due con Giulia Pauselli

fa un passo a due con Giulia Pauselli Sofia

Kumo

Marisol e Nicholas – Marisol si mette a piangere perché la Abbagnato dice di aver notato una scarsa interpretazione

e – si mette a piangere perché la dice di aver notato una scarsa interpretazione Gaia

Lucia

Simone

Giovanni fa un passo a due con Umberto

La Abbagnato dice che Nicholas è bravo e nasce una piccola discussione con la Celentano.

Ma ovviamente le anticipazioni di Amici 23 del 4 febbraio non terminano qui…

Dustin accede al Serale di Amici 23

Stando agli spoiler e alle anticipazioni di Amici 23 sappiamo che Dustin è il primo allievo ad accedere al Serale.

La maestra Celentano lo fa esibire su due coreografie di repertorio: Sexyback e Ain’t no Sunshine.

Alla fine si conquista l’approvazione e la maglia per il Serale.

Passiamo all’eliminato…

Simone eliminato da Amici 23

Purtroppo nella puntata di Amici 23 del 4 febbraio 2024 vediamo, secondo le anticipazioni, anche una eliminazione.

A dover abbandonare il talent è Simone che, purtroppo, non ha soddisfatto il suo insegnante.

Emanuel Lo fa un lungo discorso spiegando che sta pensando al Serale e, nonostante il suo percorso di crescita, non è pronto.

Passiamo alla gara di improvvisazione…

Gara di improvvisazione

Sappiamo che la gara di improvvisazione ad Amici 23 è stata affrontata da Nicholas, Dustin e Sofia. A giudicare Giorgio Madia.

Il tema era la paura di precipitare. Dovevano immaginare di essere su un grattacielo ed essere curiosi/impauriti di ciò che c’è sotto.

A vincere è stata Sofia, la quale si esibirà a Berlino per un progetto sull’inclusività.

La Celentano ha spiegato di voler tutelare il ginocchio di Marisol. Per Gaia invece è stata creata una coreografia adatta per un infortunio alla gamba.

Ecco cos’altro ci riservano gli spoiler e le anticipazioni su Amici 23 del 4 febbraio 2024. Passiamo ai compiti dei professori…

I compiti e i giudizi dei professori

Nel corso della puntata di Amici 23 in onda domenica 4 febbraio 2024 assisteremo anche ai vari compiti che i professori hanno assegnato agli allievi in questa settimana.

Giovanni esegue il compito assegnatogli dalla Celentano . La maestra gli fa i complimenti per essere migliorato ma gli dà una insufficienza.

esegue il compito assegnatogli dalla . La maestra gli fa i complimenti per essere migliorato ma gli dà una insufficienza. Lucia esegue il compito di Todaro e lo supera con un 7. La Celentano però le dà un 4.

esegue il compito di e lo supera con un 7. La però le dà un 4. Mida ha fatto il compito che gli ha dato la Pettinelli. Ha cantato una strofa dedicandola a Gaia e lei si è imbarazzata. Seconda Anna le barre erano fuori luogo, mentre Rudy dice che il compito non ha senso.

Litigi tra professori e gossip

Nella puntata del 4 febbraio 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Hanno mostrato un video di Mida e Petit che ballano

e che ballano Hanno fatto vedere un video che mostra l’amicizia tra Giovanni e Nicholas

e La Pettinelli ha regalato un libro in inglese alla Cuccarini per i compiti assegnati a Mida dicendo che sono esercizi che usano in America.

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata venerdì 2 febbraio 2024 andrà in onda domenica 4 febbraio 2024.