Cibus 2022: l’evento di riferimento del settore agroalimentare italiano

Fiera Cibus a Parma

Cibus sarà la prima grande fiera internazionale dell’agroalimentare, che vedrà il ritorno dei buyer esteri. La 21° edizione, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, si terrà a Parma dal 3 al 6 maggio 2022.

L’allentamento dell’emergenza pandemica e le nuove norme a favore della partecipazione fieristica da parte di operatori extra-UE consentirà l’arrivo di buyer e operatori commerciali da ogni continente, anche d’oltremare.

Sono attesi circa 60 mila visitatori professionali e circa 3 mila aziende espositrici.

La guerra in Ucraina e la delicata situazione geopolitica internazionale sta condizionando anche il settore alimentare. Gli aumenti del gas e delle materie prime e i problemi logistici stanno infatti mettendo a dura prova il food and beverage italiano.

Proprio questa particolare situazione assegna agli eventi fieristici come Cibus un ruolo delicato: da un lato tentare una sintesi proiettiva tra domanda e offerta, dall’altro pianificare approvvigionamenti e assortimenti superando le difficoltà della supply chain.

Basta scorrere le statistiche dell’export dell’industria alimentare:

USA +14,3%

Cina +32,7%

Corea del Sud +30,7%

Cile +50,5%

Sud Africa +21,2%

Polonia +21,4%

Spagna +19,6%

Germania + 6,7%

Francia +7,1%



(dati Federalimentare elaborati su base Istat, gennaio/novembre 2021).

Il cibo come archetipo dei rapporti sociali

Cibus 2022 rimetterà il cibo al centro del dibattito sociale ed economico, mostrando gli scenari e il suo ruolo imprescindibile all’interno della nostra società. La manifestazione ribadisce il ruolo del food come archetipo dei rapporti sociali, inquadrando come questa attenzione possa riconciliarci con un modello di sviluppo coerente alle istanze del consumatore, delle comunità, dell’ambiente e delle aziende agroalimentari sempre più orientate a comportamenti virtuosi.

A Cibus 2022 l’attenzione alla sostenibilità sarà intesa in tutti i suoi molteplici aspetti: ambientale, economica e sociale.

Protagonisti di Cibus anche i prodotti IG italiani ed internazionali per la promozione e la valorizzazione dei territori d’origine, il set informativo necessario a creare valore sugli scaffali e un’area start up con realtà italiane ed estere come incubatore di proposte innovative.

Non mancherà, poi, la valorizzazione delle buone pratiche dell’industria agroalimentare, per innescare una reazione a catena positiva lungo tutta la filiera.

Novella 2000 © riproduzione riservata.