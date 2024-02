Clara coinvolge Bruno Vespa in un balletto su TikTok sulle note di Diamanti grezzi (VIDEO)

Sanremo | Social

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Clara Soccini sta prendendo parte a diverse trasmissioni televisive e ha avuto il piacere anche di presenziare da Bruno Vespa. La cantante ha coinvolto il conduttore in un divertente tiktok, virale sui social.

Il tiktok tra Clara e Bruno Vespa

Clara Soccini, vincitrice di Sanremo Giovani, l’abbiamo ritrovata tra i big in gara a Sanremo 2024 con la sua Diamanti grezzi. Un pezzo che sembra essere piaciuto molto. La cantante ha dimostrato al Festival non solo di avere grande talento, ma di essere anche una ragazza molto simpatica e ironica. Sui suoi social in queste ore ha pubblicato un video, già virale, che la ritrae protagonista con Bruno Vespa.

Ad annunciarlo è stata la stessa Clara appena due giorni fa su X, destando non poca curiosità tra i suoi fan: “Vi dico solo che ho fatto un Tiktok con Bruno Vespa dove balla Diamanti grezzi. E QUI FINISCE IL MIO PARLARE”. Tutti volevano sapere che cosa avessero combinato e finalmente abbiamo il risultato finale!

“BRUNO VESPA, Il vostro nuovo tik toker preferito”, così ha esordito Clara Soccini alla pubblicazione del tiktok di cui si è tanto parlato in questi giorni. La cantante ha inserito come colonna sonora del video la sua Diamanti grezzi e ha coinvolto Bruno Vespa in un balletto. Il conduttore si è prestato al contenuto social, destando simpatia tra i fan dell’amata attrice di Mare Fuori.

Poco dopo la pubblicazione Clara ha macinato una serie di commenti, like e condivisioni al simpatico video in compagnia di Bruno Vespa. Pensate che ha superato oltre 92.8k mi piace. Un numero destinato a crescere ancora nelle ore a venire.

Con poco dunque non solo si è molto divertita Clara, ma ha coinvolto un conduttore composto e magari poco avvezzo ai social come Bruno Vespa nel mondo della nota piattaforma!