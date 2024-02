DIAMANTI GREZZI canzone Clara Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Sanremo 2024

Amata dai giovanissimi la ritroviamo tra i Big di Sanremo 2024 dopo aver vinto la sezione Giovani. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul testo di Diamanti grezzi di Clara, il significato della canzone, chi l’ha scritta e molto molto altro!

Diamanti grezzi testo canzone Clara

Per l’edizione numero 74 di Sanremo tra i Big troviamo anche Clara. La giovane artista varesina, classe 1999, sale sul palco del Teatro Ariston con la canzone Diamanti grezzi, dopo aver già trionfato nella sezione Giovani.

Qui a seguire vi proponiamo un pezzetto del testo di Diamanti grezzi:

“Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Scendo tra 24 ore

Cerco per strada l’amore

Aspetto uno su un milione

Te lo ricordi

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi”

Tra gli autori questo brano vede non solo la presenza di Clara, ma anche di Alessandro La Cava e Katoo.

Il significato di Diamanti grezzi

Ora che conosciamo il testo di Diamanti grezzi di Clara, qual è il significato di questa canzone? La cantante sul sito ufficiale della kermesse canora ha raccontato che il brano parla di tutti noi, della crescita e delle incertezze, ma anche di cosa significa maturare.

Questa dunque l’interpretazione che Clara ha dato al pezzo Diamanti grezzi.

Le parole di Clara prima di Sanremo 2024

Emozionata alla sua prima esperienza sanremese, Clara dopo la vittoria di Sanremo Giovani, la rivedremo tra i Big di Sanremo 2024. Ma quali sono e sue sensazioni prima della kermesse canora?

Su Rai Play ha confidato che ancora non riesce a credere di essere riuscita a trionfare nella sezione Giovani e ci ha tenuto a ringraziare Amadeus per l’enorme possibilità avuta.

I Big di Sanremo 2024

Non solo Clara con la sua Diamanti grezzi. In questa lunga lista vi riportiamo tutti i big in gara a Sanremo 2024 con i titoli delle canzoni scelte per la kermesse:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

E poi: Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Il vincitore verrà decretato il 10 febbraio con la finale di Sanremo 2024!