Grazie al successo ottenuto con Mare Fuori e la canzone Origami all’alba, Clara Soccini è tra gli artisti del momento. Ma conosciamo meglio chi è, qual è la sua età, il fidanzato, le canzoni e carriera e dove seguirla su Instagram e social vari.

Clara età e biografia

Chi è Clara di Origami all’alba e Mare Fuori? Quanti anni ha Clara Soccini e dov’è nata? Partiamo con il dire che è nata a Varese il 25 ottobre 1999, la sua età è di 25 anni e il suo segno zodiacale è lo Scorpione. Sappiamo l’altezza ma non il peso: Clara è alta 1 metro e 73 centimetri.

È sempre stata da sempre amante della musica e della recitazione e di questi ne ha fatto un lavoro nel corso degli anni. Suo nonno, fin da piccola, le ha regalato la prima pianola, che è stato un po’ un inizio per lei.

Questo infatti le ha dato modo di iniziare a prendere lezioni di canto e pianoforte, mentre per quanto riguarda il percorso di studi ha frequentato il Liceo linguistico a Travedona Monate, dove si è poi diplomata.

Poi come vedremo in seguito il trasferimento a Milano per inseguire il suo sogno, come poi è accaduto.

Vita privata

Della vita privata di Clara Soccini purtroppo non si hanno grosse informazioni. La cantante è molto riservata e ha deciso di non rendere pubblica la sua vita lontana dai riflettori.

Clara ha un fidanzato? Non sappiamo nemmeno questo al momento. Oggi non possiamo dirvi se l’attrice sia o meno fidanzata, ma non appena ci saranno informazioni a riguardo non esiteremo a informarvi.

Nulle anche le notizie sui suoi genitori. Ma se ci focalizziamo sulla serie invece sappiamo chi è la mamma di Clara di Mare Fuori? La risposta è sì e possiamo dirvi che è la figlia del personaggio interpretato da Chiara Iezzi (del duo Paola & Chiara).

Carriera

La carriera di Clara Soccini è iniziata inizialmente come modella dopo il suo trasferimento a Milano. Poi durante il primo lockdown per il Covid ha ingranato nel mondo della musica partecipando al brano di Nicola Siciliano, Io e Te.

A seguire poi ha iniziato la pubblicazione delle prime canzoni, fino a che non è giunta la consacrazione definitiva come attrice in Mare Fuori, ma anche come cantante grazie a pezzi come Origami all’alba e non solo!

Nel 2024 è uscito il suo primo album dal titolo Primo. Tra i singoli di successo: Diamanti grezzi, Ragazzi fuori e Nero gotico.

Clara Soccini in Mare Fuori

Importante riscontro Clara Soccini l’ha avuto non solo nella musica ma anche in TV. La cantante infatti nel 2023 è stata scritturata per interpretare il ruolo di Giulia, meglio conosciuta dal pubblico come Crazy J per la terza stagione di Mare Fuori.

L’artista si è trovata catapultata in una delle serie TV del momento e nel corso dello show ha anche avuto modo di cantare una delle canzoni più note e apprezzati dal pubblico del progetto. Parliamo di Origami all’alba, che vede la firma di Matteo Paolillo e la collaborazione di Lolloflow.

Brano questo che le ha permesso di ottenere il disco di platino.

In Mare Fuori ritroviamo l’attrice anche nella quarta stagione, uscita a febbraio 2024.

Album e canzoni

Il primo album di Clara Soccini è previsto nel 2024 grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. In ogni caso la cantante ha all’attivo diverse canzoni, diventate poi note al grande pubblico.

Al 2020 risale Freak, seguita l’anno successivo da Ammirerò con Kermit e Bilico con Seife. Poi si passa al 2022 con Il tempo delle mele. Ma il vero successo è Origami all’alba con Matteo Paolillo e Lolloflow. Questo è stato il brano che ha dato modo a Clara di far esplodere il suo talento.

Tra le altre canzoni ricordiamo del 2023: Cicatrice, Un milione di notti (in duetto con Mr. Rain) e Boulevard. Infine menzioniamo anche Replay che l’ha vista collaborare nel disco di MV Killa.

Sanremo Giovani 2023

Selezionata per partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani 2023, Clara è riuscita ad accedere alla fase finale con il brano Boulevard.



La cantante e attrice è risultata la vincitrice è ha ottenuto così la possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo 2024. È la seconda donna ad essere riuscita dopo Arisa a trionfare a Sanremo Giovani.

Festival di Sanremo 2024

Grazie alla vittoria di Sanremo Giovani nel 2023, ritroviamo Clara tra i big dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Una grande soddisfazione per l’artista che tanto desiderava un risultato simile.

Per questa importante manifestazione, Clara ha scelto la canzone dal titolo Diamanti grezzi. Mentre invece per la serata delle cover la cantante si ritroverà sul palco con Ivana Spagna e il coro delle voci bianche del Teatro regio di Torino. Insieme si esibiranno sulle note de Il cerchio della vita, brano della stessa Spagna.

A Sanremo 2024 come detto tra i cantanti in gara c’è anche Clara Soccini. Reduce dal successo di Sanremo Giovani, si è classificata 24esima ma il suo pezzo è comunque piaciuto.

Clara a Sanremo 2025

Diamanti grezzi è stata molto apprezzata. Nel 2025 Clara è tornata a Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti, con la canzone “Febbre”.

Il percorso di Clara a Sanremo 2025

Dopo una bella performance nella precedente edizione, vedremo come se la caverà Clara a Sanremo 2025.