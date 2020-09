1 Dopo alcuni anni a Miami, Clarissa Marchese e Federico Gregucci annunciano che torneranno a vivere in Italia. Ecco dove

Sono ormai passati alcuni anni da quando Clarissa Marchese si è seduta per la prima volta sul trono di Uomini e Donne. Proprio all’interno del dating show, come in molti ricorderanno, l’ex Miss Italia ha fatto la conoscenza di Federico Gregucci, col quale fin dal primo momento è scattata la scintilla. I due hanno così lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, dando il via ad una bellissima storia d’amore. Pochi mesi dopo la coppia ha lasciato l’Italia per motivi lavorativi, stabilendosi così a Miami. Lo scorso anno inoltre Clarissa e Federico si sono uniti in matrimonio, e solo dopo pochissime settimane i due hanno annunciato di essere in attesa di un bambino. Lo scorso marzo è così nata la piccola Arya, che ha coronato il sogno d’amore dell’ex tronista e del calciatore.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci nel mentre hanno sempre aggiornato i fan su tutte le news che li riguardavano. Per questo poco fa l’ex Miss Italia ha voluto dare sui social una notizia che ha fatto felice tutti i followers: i Marchesucci infatti torneranno a vivere in Italia! La coppia, dopo un lungo periodo a Miami ha deciso di lasciare l’America e di ritrasferirsi nel nostro paese, più precisamente vicino Firenze, dove Federico ha già trovato lavoro. Queste le dichiarazioni di Clarissa in merito:

“Voi sapete che mi piace condividere parte della mia vita con voi, per cui oggi vi voglio dire questa cosina. Voi sapete che Federico ieri sera è partito per raggiungere poi fra qualche giorno un paesino vicino Firenze, dove inizierà un nuovo progetto lavorativo. Tra qualche giorno io e Arya lo raggiungeremo, quindi possiamo dire ufficialmente che i Marchesucci si ritrasferiscono in Italia! […] Nei prossimi giorni vi darò più informazioni, però volevo già anticiparvi questa cosa visto che ormai è ufficiale. Vi posso dire soltanto che io sono strafelice, tanto veramente”.

Pare che dunque tutto sia ufficiale: Clarissa Marchese e Federico Gregucci lasciano Miami e tornano a vivere in Italia! In attesa del ritorno dei Marchesucci, rivediamo le parole dell’ex tronista in merito all’esperienza del parto e della nascita della piccola Arya.