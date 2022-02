1 Katia ricciarelli contro le Selassié

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è uscita definitivamente dalla Casa. Non prima, però, di aver animato gli animi degli altri concorrenti, in particolare delle Principesse. A dar man forte anche Clarissa Selassié fuori dalla casa. Per capire bene cos’è accaduto facciamo un passo indietro. La storia parte dal momento in cui Lulù si confronta con Davide e la soprano sente qualcosa che non le piace:

Tu come ti permetti di dire a Davide che deve insegnarmi le cose o dirmi cosa dire? Ma tu ti rendi conto delle battaglie che hai fatto qui dento offendendo tutti, tua sorella compresa? Adesso parlo io e finisco. Sono abbastanza stanca di te e questi discorsi e offese. Io non devo assolutamente imparare da nessuno e nemmeno da Davide. Quindi non accetto consigli da te. Ma tu ti sei vista quando gridavi come una pazza in puntata e nessuno poteva parlare? Impara anche tu l’educazione allora.

Katia Ricciarelli, poi, però come riporta anche Biccy è passata all’attacco di Jessica: “E tu Jessica finiscila, che abbiamo capito tutti il percorso tuo. Voglio andare via perché ne ho abbastanza di loro. Siete riuscite a fare quello che avete voluto e rovinare tutto. E poi tu chi sei Jessica? Chi sei? Chi sei, che non ha neanche la dignità di non andare così dietro a d un uomo. Lo sai questo? Non hai la dignità Jessica. Porello Barù, meglio che cambia aria“.

Le due hanno tentato di difendersi e Jessica ha anche chiesto di diffidare la vippona: “Dirò in confessionale che voglio che la nostra famiglia domani faccia partire provvedimenti legali, perché non voglio che lei parli di me“. Ma ecco spuntare un post di Clarissa Selassié. Andiamo a vedere cosa recitava…