Parte il litigio tra Katia e Lulù, interviene Miriana in difesa: “Non avete fatto vedere tutto” (VIDEO)

Il litigio tra Katia Ricciarelli e Lulù al GF Vip

Questa sera al GF Vip 6, dopo il confronto di Davide Silvestri con Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Lulù, è scoppiato un dibattito. Katia Ricciarelli ha infatti avuto da ridire sul fatto che la principessa non avesse apprezzato il non intromettersi da parte di Davide su certi atteggiamenti di Katia.

All’inizio le due donne hanno avuto uno scambio di battute, ma la Ricciarelli era molto alterata e così la principessa le ha fatto notare come abbia spesso usato brutte parole nei confronti di molte persone dento la casa. Katia l’ha punzecchiata dicendole che la sua frase migliore è “Sti cazzi” e così Lulù ha replicato che la sua invece è “Ritorna al tuo Paese”.

BOOOOOOOM LULÙ MI HA APPENA FATTO CREPARE MIO DIO LULÙ MIO DIO #gfvip pic.twitter.com/74lp9sVKLb — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) February 24, 2022

Nel confronto si è intromessa anche Miriana Trevisan che è tornata a parlare del fatto che lei più volte ha aiutato Katia Ricciarelli senza dirlo. E ha espressamente detto: “Non avete fatto vedere tutto”. Non è ben chiaro cosa la produzione non abbia fatto vedere e in che modo quindi Miriana avrebbe aiutato Katia.

Il litigio al GF Vip è stato molto accesso. Soleil ha difeso Katia dicendo che tutti nella casa hanno usato parole pesanti e offensivi nei confronti degli altri, quindi nessuno è da considerarsi vittima. Come si vede dal video qui sotto, Jessica Selassié ha detto che lei non ha mai offeso nessuno.

Potete rivedere tutto il momento sul sito ufficiale del reality.

Novella 2000 © riproduzione riservata.