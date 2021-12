1 L’attacco di Clarissa Selassié a Maria Monsè

Nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip abbiamo visto Lucrezia Selassié scontrarsi con Maria Monsè sotto gli occhi di tutti, compresi quelle delle sorelle Jessica e Clarissa Selassié. Tra le tante cose si è parlato anche del fatto che Lulù le ha detto più volte “idiota” e “imbecille“. Quando Alfonso le ha chiesto una spiegazione la Principessa ha dato la sua versione dei fatti:

Una persona è idiota e imbecille perché trovo ignorante chi si prendano in giro gli attacchi di panico. Non è uno scherzo. chi ne soffre non si sta facendo una risata con gli amici. Mi ha denigrato per questo.

La situazione poco dopo è degenerata con Maria che ha interrotto Lulù e questa che si è alzata in piedi e ha iniziato a urlare “rispetta le persone“. Allora anche la Monsé si è alzata dal divano e ha cominciato a gridare. Sono dovuti intervenire gli altri vipponi a separarle. Fatto sta, ad ogni modo, che un profilo Instagram ha pubblicato un video in cui sentiamo la Monsè dire parole che a Jessica e Clarissa Selassié non sono piaciute. Il tutto è avvenuto nel momento in cui sono state annunciate le nuove nomination (QUI per vedere la scena). Nella descrizione leggiamo:

Alfonso elenca i nominati, in casa si chiedono dove sia Lulù (era sdraiata sul divanetto in disparte poiché stava piangendo, come dice lui stesso.) Maria, deridendola esordisce con:”Forse ha un attacco di panico!”. Jessica e Patrizia le fanno notare che è una battuta pessima.

A condividere il filmato anche Clarissa Selassié, già eliminata dalla Casa, che ha commentato: “Uscita pessima come al suo solito. Non ci dobbiamo preoccupare perché tanto noi da casa sappiamo la verità“. Queste, però, non sono le prime parole che pronuncia la Principessa dalla sua eliminazione. Continuate a leggere…