Lo scontro tra Lucrezia Selassié e Maria Monsè

Alfonso Signorini, dopo aver parlato di Alex Belli e Soleil Sorge, ha fatto vedere delle clip riguardanti Maria Monsè. In queste immagini, infatti, si parlava dei suoi scontri con gli altri vipponi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Abbiamo, infatti, assistito alle litigate con Sophie e con Lucrezia Selassié soprattutto, oltre a quella con Patrizia Pellegrino. La prima ha rivelato che ha pelle non riesce a starle simpatica e in diretta la Monsè ha replicato:

Io sentirmi giudicata di essere poco simpatica senza motivo non l’ho trovata una cosa carina e ci sono rimasta male. Sono permalosa in proporzione. Se lo facevo per falsità… Me l’hai detto tu. Questo tuo essere troppo premurosa mi sembra falso.

Il vero scontro, però, è avvenuto proprio con Lucrezia Selassié. Alfonso ha chiesto la Principessa perché ha usato parole come “idiota” e “imbecille“. Questa la spiegazione: “Una persona è idiota e imbecille perché trovo ignorante chi si prendano in giro gli attacchi di panico. Non è uno scherzo. chi ne soffre non si sta facendo una risata con gli amici. Mi ha denigrato per questo“. Maria Monsè ha negato di averlo fatto e l’ha interrotta. La Princess si è alzata dalla poltrona urlando e andandole davanti, gridando “rispetta le persone“.

I caratteri di Lulù e Maria non sono così compatibili… semplice conflitto generazionale, oppure un attacco diretto tra personalità molto forti all'interno della Casa? #GFVIP pic.twitter.com/TCkd7kd0zL — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021

A questo punto anche Maria si è alzata e ha iniziato ad alzare la voce. Gli altri vipponi sono dovuti intervenire per separarle. La questione è proseguita con la rivelazione che Lucrezia Selassié l’avrebbe davvero origliata nel confessionale: “Quando mi hanno chiamato… Lulù è furba e scorretta. Lei ha sentito che mi chiamavano… Al confessionale sapeva che potevo dire qualcosa. Ho risposto e ho espresso un pensiero. Lei mi è corsa dietro e mi ha detto: ‘Come ti permetti di giudicarmi’. Mi sento libera di giudicare chi voglio. Perché se tu sei una ragazzina viziata…“.

Alfonso, quindi, ha chiesto il parere degli altri sulla faccenda. Manuel ha risposto: “Penso che si commentino da sole. Io dico solo adoro“. Soleil, invece: “Trovo squallido fare sentire una persona fuori luogo“. Francesca, infine, ha dichiarato: “Con una persona nuova bisognerebbe essere un attimo più dolci e accoglienti“. Seguiteci per tante altre news su Lucrezia Selassié e tanto altro.

Novella 2000 © riproduzione riservata.