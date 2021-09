1 I calciatori che ha frequentato Clarissa Selassié

Spesso succede che nella Casa del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti si lascino andare alle confidenze. Questo è il caso di Clarissa Selassié, una delle Principesse. Se sua sorella Lucrezia sta facendo di tutto per conquistare il cuore di Manuel Bortuzzo, Clarissa al momento sembra essere single, ma ha confidato di avere voglia di innamorarsi.

Durante una chiacchierata con Sophie Codegoni, Clarissa Selassié ha detto che semmai dovesse provare interesse per un coinquilino non si farebbe di certo problemi, anzi: “Qui non mi sto nemmeno trattenendo. Perché ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio. (…) Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima”

Ha spiegato Clarissa Selassié, che ha poi aggiunto: “Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF Vip ti lascio’. Così l’ho lasciato io”.

Entrando nel dettaglio, poi, Clarissa Selassié ha confidato di aver avuto frequentazioni con calciatori famosi: ”Se ho avuto degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve e…“, ha spiegato lei, che in precedenza aveva ammesso di essere amica di Andrea Petagna e Fabio Quagliarella. Non ha fatto i nomi dei giocatori in questione e la regia appena l’ha sentita affrontare l’argomento ha staccato, spostandosi su Alex Belli, il quale dormiva beatamente.

Sempre nella medesima conversazione Clarissa ha parlato anche di Samy Youssef…