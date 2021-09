Chi è Clarissa Hailé Selassié? Età, vita privata e Instagram

Tutte le informazioni sulla principessa Clarissa Hailé Selassié, dalla biografia, alla vita privata, il sua fidanzato, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chi è Clarissa Hailé Selassié

Nome e Cognome: Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Titolo: Principessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @clarihailee

Clarissa Hailé Selassié età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Clarissa Hailé Selassié. Di Clarissa non abbiamo informazioni sul luogo di nascita, né sulla sua data, né sul segno zodiacale, ma sappiamo però che ha 19 anni di età. Oggi vive a Roma insieme alle sue sorelle. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Mentre per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Clarissa, insieme alle sorelle Jessica e Lucrezia, è cresciuta tra Londra e Roma ed è molto appassionata di moda. Loro sono le tre principesse etiopi della nobile stirpe di Hailé Selassié, ultimo imperatore del Corno d’Africa, non più sul trono dal 1974.

Tutte e tre sono principesse e conducono una vita molto agiata. Clarissa ha un maggiordomo personale e uno staff che cura il suo trucco e le sue acconciature. Non solo, la ragazza ha persino un autista personale per i suoi spostamenti.

Vita privata: fidanzato

Della vita privata di Clarissa non sappiamo molto. Ha due sorelle, Jessica e Lucrezia, ed è nipote dell’ultimo imperatore del Corno d’Africa. Dunque proviene da una famiglia facoltosa, dai suoi genitori fino al nonno il patrimonio è senza dubbio elevato.

Non sappiamo che lavoro svolge, tuttavia Clarissa ha una grande passione per la musica.

Il suo obiettivo è quello di fare la cantante e sta lavorando proprio affinché il suo sogno possa realizzarsi.

Al momento Clarissa sembra non avere un fidanzato e dunque è single.

Dove seguire Clarissa Hailé Selassié: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Clarissa Hailé Selassié, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram.

Clarissa ha più di undicimila followers e condivide spesso gli attimi della sua vita sui social. Sul suo profilo si possono trovare soprattutto selfie e scatti che raccontano il proprio modo di vivere.

Non mancano foto con gli amici e con le sorelle.

La carriera di Clarissa Hailé Selassié

Clarissa è molto giovane e si affaccia al mondo della televisione per la prima volta proprio nel 2021.

Differentemente dalla sorella Jessica che ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza nel 2017, Clarissa non si è mai mostrata in tv.

Il 2021 è l’anno in cui finalmente si farà conoscere al grande pubblico.

Clarissa Hailé Selassié al GF Vip 6

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Clarissa Hailé Selassié è tra i concorrenti che entrano nella casa dal primo giorno.

Clarissa è pronta per gettarsi in questa nuova avventura. La principessa ha già le idee molto chiare: divertirsi e lasciare un segno. Sicuramente ci riuscirà.

Clarissa partecipa come unico concorrente insieme alle sorelle Jessica e Lucrezia, ma probabilmente nel corso delle settimane le tre potrebbero essere divise e gareggiare singolarmente.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Anche per il Grande Fratello Vip 6 troviamo alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini grazie al grande successo riscosso negli ultimi anni. Accanto a lui questa volta, in veste di opinioniste, ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per l’inizio del reality show i concorrenti nella casa sono 24. Oltre a Clarissa Hailé Selassié, vediamo chi sono gli altri:

Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi

Tommaso Eletti

Francesca Cipriani

Raffaella Fico

Soleil Sorge

Jo Squillo

Andrea Casalino

Aldo Montano

Carmen Russo

Ainett Stephens

Davide Silvestri

Manila Nazzaro

Alex Belli

Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli

Giucas Casella

Manuel Bortuzzo

Nicola Pisu

Samy Youssef

Amedeo Goria

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Il percorso di Clarissa Hailé Selassié al Grande Fratello Vip 6

L’avventura di Clarissa Hailé Selassié all’interno dellla casa del Grande Fratello Vip 6 inizia lunedì 13 settembre con la prima puntata del reality show.

1° settimana (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.