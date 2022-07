1 Le parole di Clarissa Selassié

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Clarissa Selassié. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Solo qualche giorno fa come sappiamo sono state ufficializzate le due opinioniste del GF Vip 7: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A partire da settembre così le due seguiranno passo dopo passo il reality, dicendo la loro su tutto quello che accadrà all’interno della casa. Poche ore fa però sui social proprio Clarissa ha lanciato una frecciatina agli autori del programma, per via della scelta delle opinioniste. La più giovane della Selassié ha infatti svelato che avrebbe voluto ricoprire lei questo ruolo, avendo, secondo il suo pensiero, il potere di arrivare a diverse fasce d’età. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Allora assolutamente massimo rispetto per le grandi carriere di queste due donne. Ma io mi ero sempre espressa in questi mesi nel voler fare anche io l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me. Sicuramente avrei preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millenials ai generation Z, ma tantissime altre ancora. Poi a me piace commentare il gossip. Ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo”.

E ancora Clarissa ha aggiunto:

“Tutti parlano di gavetta, ma non è di certo la gavetta a preparati. Ho visto persone con 40 anni di carriera non essere in grado di portare rispetto a nessuno, nemmeno a loro stessi. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma diamo spazio ai giovani che siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”.

Che prima o poi Clarissa Selassié abbia davvero l’opportunità di diventare opinionista di un reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.