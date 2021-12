1 Perché alcuni vipponi erano assenti ieri: parla Clarissa

Ieri sera gli attenti telespettatori hanno notato l’assenza nel parterre dello studio del GF Vip di alcuni vipponi e tra questi a non presenziare anche Clarissa Selassié. Come mai? Prima della diretta della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, la giovane ha raccontato cosa è accaduto. Sembrerebbe che lei e altri ex concorrenti hanno condiviso uno spazio con una persona risultata positiva al Covid. Quindi per tale ragione, in via precauzionale, hanno seguito il protocollo della quarantena.

Ma leggiamo insieme quanto scritto da Clarissa Selassié tra le storie Instagram, dato che è stata proprio lei a spiegare quanto successo: “Ciao ragazzi, con grande rammarico devo annunciarvi che stasera NON sarò presente alla puntata di GFVIP. Io, come altri concorrenti eliminati dal gioco, abbiamo condiviso uno spazio con una persona positiva al Covid”.

Ha scritto Clarissa Selassié, che ha giustamente aggiunto: “E per tanto, rispettosi di tutti, non presenzieremo in puntata fino alla fine della regolamentata quarantena obbligatoria. Le regole prima di tutto! Stasera commenterò con voi da casa. Vi abbraccio, vi voglio bene.

Clary”

La storia Instagram di Clarissa Selassié

E così è stato. Clarissa Selassié, pur non potendo essere in puntata, ha seguito con grande attenzione le sue sorelle Jessica e Lucrezia e tutti gli altri compagni di viaggio durante la messa in onda di ieri sera del GF Vip.

Nell’attesa di avere buone notizie e rivedere tutti gli eliminati in studio (a cui facciamo un caloroso in bocca al lupo), andiamo a rivedere le parole di Clarissa su alcuni ex coinquilini…