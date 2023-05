NEWS

Nicolò Figini | 30 Maggio 2023

Uomini e donne

Il battesimo della figlia di Claudia Dionigi

Classe 1990, Claudia Dionigi ha frequentato il liceo classico prima di approdare in televisione a Uomini e Donne nel 2019. In precedenza ha frequentato un ragazzo di nome Francesco ma la loro storia si è interrotta nel maggio 2018.

Successivamente, quindi, diventa una corteggiatrice nel programma di Maria De Filippi e si contraddistingue per la sua schiettezza e la sua spontaneità. Alla fine ha trovato il suo vero amore in Lorenzo Riccardi, il quale l’ha scelta all’interno della Villa. Oggi la coppia è inseparabile e da poco tempo hanno avuto una figlia che hanno chiamato Maria Vittoria.

Dal video qui sotto possiamo vedere che la festa per il suo battesimo è avvenuta di recente e i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono mostrati molto emozionati e innamorati. A turno hanno tenuto in braccio la bambina, per poi scambiarsi un tenero bacio tra gli applausi del presenti.

Poco tempo fa Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono presi un bello spavento. La madre, infatti, ha raccontato di una piccola complicazione che l’ha fatta preoccupare:

“Ciao ragazzi, eccomi qui. Vi voglio raccontare la mia disavventura. Ieri sera purtroppo ho avuto una brutta emorragia, che non si fermava. Tant’è che mi sono spaventata proprio tantissimo. Quindi sono andata ovviamente in pronto soccorso. Maria Vittoria sta benissimo e questa è la cosa più importante. E niente, mi hanno detto che non ho nulla di grave.

Ho dei coaguli, dei rimasugli del parto. E’ una cosa che può succedere, quindi mi hanno rassicurata. Mi hanno dato una cura che dovrò seguire in modo da poter liberare il tutto. Oggi sto bene, è tornato tutto nella norma, ma lo spavento è stato tanto. Sto bene, tutto a posto”.

