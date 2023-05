NEWS

Andrea Sanna | 30 Maggio 2023

GF Vip 7

Le parole di Daniele Dal Moro su Oriana

Oriana Marzoli ha raccontato in una live su Twitter della storia giunta al capolinea con Daniele Dal Moro. Anche il veneto ieri sera ha spiegato le ragioni della rottura, tirando poi in ballo anche Nicole Murgia. Ma riusciranno ad avere un riavvicinamento? Ci sarà modo di risolvere le cose? A svelare come stanno le cose è stato proprio Daniele durante la room sul social network.

Daniele Dal Moro ha spiegato che ci sono state tante discussioni, ma ha riconosciuto che ci sono tante cose che valgono e se il sentimento c’è può esserci una possibilità. Se qualcuno crede che tra loro non ci sia un sentimento vero, almeno da parte sua, non è così: “Ognuno è libero di pensare quello che vuole”. Ci ha tenuto a precisare anche che lui non farebbe neanche 1/4 di quello che ha fatto per Oriana per una persona se non provasse interesse:

“Spero che le cose si possano sistemare e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Quindi mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere“, ha spiegato Daniele Dal Moro.

In seguito ha anche ringraziato i fan che sono sempre carini con lui. Al contempo però non chiede nulla: “E non cerco nemmeno di vendervi nulla. Io più di così non riesco a fare davvero. Mi trovo in difficoltà e faccio fatica a stare nelle room qui a parlare. Del sostegno non me ne faccio niente”.

Daniele Dal Moro ha anche fatto sapere che Oriana con questo mondo ci lavora quindi ha invitato tutti a sostenerla: “Per lei è importantissimo, dategli tutto il sostegno, anche quello mio. Io l’unica cosa che vi chiedo è di non dipingermi per quello che non sono. Vi chiedo di non dire falsità su di me e di non mettere in mezzo la mia famiglia”.

Infine Daniele Dal Moro ha anche detto di smettere di seguirlo se vogliono e che a lui cambia poco: “Ringrazio chi mi segue e mi scrive cose bellissime, ma vivo anche senza questo mondo”. Ora come reagirà Oriana Marzoli a queste parole di Daniele?