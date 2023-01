NEWS

Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

Uomini e donne

A poche settimane dal parto grande paura per Claudia Dionigi. L’ex tronista si è dovuta recare in ospedale. Lei racconta l’accaduto

Paura per Claudia Dionigi

Claudia Dionigi e il suo compagno Lorenzo Riccardi hanno vissuto attimi di paura nelle scorse ore. Questo perché a poche settimane dal parto l’ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto una brutta emoraggia. Qualche piccola complicazione che ha chiaramente spaventato i neo genitori di Maria Vittoria. A svelare l’accaduto è stata lei stessa sui social:

“Ciao ragazzi, eccomi qui. Vi voglio raccontare la mia disavventura. Ieri sera purtroppo ho avuto una brutta emorragia, che non si fermava. Tant’è che mi sono spaventata proprio tantissimo. Quindi sono andata ovviamente in pronto soccorso. Maria Vittoria sta benissimo e questa è la cosa più importante”.

Ma cosa è accaduto a Claudia Dionigi? Ecco cosa ha spiegato a riguardo sui propri canali ufficiali tra le storie di Instagram: “E niente, mi hanno detto che non ho nulla di grave. Ho dei coaguli, dei rimasugli del parto. E’ una cosa che può succedere, quindi mi hanno rassicurata. Mi hanno dato una cura che dovrò seguire in modo da poter liberare il tutto”.

I più si staranno certamente chiedendo come sta adesso Claudia Dionigi dopo l’accaduto. L’ex tronista ha fatto sapere che il peggio è passato per fortuna: “Oggi sto bene, è tornato tutto nella norma, ma lo spavento è stato tanto. Sto bene, tutto a posto“. Ecco qui di seguito il video che l’ex volto di Uomini e Donne ha registrato e caricato tra le sue storie sul suo account ufficiale di Instagram….

Dunque come rassicurato dalla stessa Claudia Dionigi ora per fortuna va tutto bene. Solo tanta preoccupazione, come giusto che sia, ma si è risolta nel migliore dei modi. A lei facciamo i migliori auguri per la nascita della piccola Maria Vittoria e di pronta guarigione.