1 Karate Man: Claudio Del Falco ci racconta il film

Figlio d’arte, campione di sport e grande talento della recitazione. Claudio Del Falco ha portato in questi anni di onorata carriera le arti marziali al cinema. Dal 26 maggio è sul grande schermo grazie con il film Karate Man. La pellicola, curata dalla regia di Claudio Fragasso, racconta la storia dell’attore romano. Novella2000.it ha avuto modo di incontrare Claudio e porgergli alcune domande.

Per prima cosa ricordiamo che Claudio Del Falco è figlio dell’indimenticabile Olimpia Cavalli, la quale era affascinata all’idea di vederlo seguire le sue stesse orme. Grazie a lei, in un modo o nell’altro, è nato questo amore viscerale per la recitazione: “Assolutamente sì. Mia madre impazziva di gioia quando cominciavo le riprese di un film…. Devo sicuramente a lei la passione per il cinema”, ha raccontato.

In carriera Claudio Del Falco ha lavorato con dei veri e propri miti, da Tinto Brass a Ricky Tognazzi, per passare a Pupi Avanti, che lui definisce ‘icone’: “Sono grandissimi registi che mi hanno dato le basi per essere quello che sono oggi”. Di queste esperienza si porta dietro tanto. Oltretutto ha avuto la possibilità di unire due passioni in una: sport (che pratica ancora oggi) e recitazione: “Il sogno dei ragazzi di quell’epoca era di diventare un attore o uno sportivo professionista. Io ho cercato di unire la passione verso il cinema a quella per lo sport nello specifico verso le arti marziali e ho cercato di specializzarmi in un genere dove fortunatamente non ho avuto molta concorrenza”

Karate Man – Claudio Del Falco Claudio Del Falco in Karate Man – Foto di Pierpaolo La Tona – phaolofoto

In questi anni Claudio Del Falco ha conosciuto Claudio Fragasso, ma fino a oggi non avevano ancora collaborato insieme, come da lui stesso precisato: “Conosco Fragasso dai tempi di “Palermo Milano” e “Teste Rasate” non mi aveva mai preso per un suo film…..credo di aver fatto una decina di provìni con lui fino ad arrivare a Karate Man …. Dove finalmente siamo riusciti a lavorare insieme….”

