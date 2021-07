1 Il nuovo tatuaggio di Clementino

In queste ore l’Italia intera sta festeggiando la vittoria del nostro paese agli Europei 2020. Gli Azzurri hanno infatti trionfato contro l’Inghilterra, a seguito di un intenso match che ha lasciato tutti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. A gioire sui social è stato anche Clementino, che in particolare su Instagram ha mostrato tutti i momenti più salienti della serata, mentre era in compagnia di alcuni amici. A seguito della vittoria, il noto rapper partenopeo he esultato e festeggiato, e questa mattina ha deciso di fare un importante omaggio alla Nazionale, e in particolare a Lorenzo Insigne.

Solo qualche giorno fa lo stesso artista aveva annunciato che in caso di trionfo dell’Italia agli Europei 2020 si sarebbe tatuato la frase “‘O tir’ a gir'”, in onore del tipico goal del calciatore napoletano. Questa mattina così Clementino ha mantenuto la sua promessa e sui social ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, dedicato a Lorenzo Insigne. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho fatto una promessa, e l’ho mantenuta”.

Il tatuaggio di Clementino dedicato a Lorenzo Insigne non è di certo passato inosservato, e sul web già in molti stanno commentando il gesto del rapper. Quest’ultimo nel mentre qualche giorno fa ha svelato di sognare uno show per la tv tutto suo per il futuro. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.