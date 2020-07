Clio Make Up torna in Italia dopo 12 anni a New York: le sue dichiarazioni

1 Dopo 12 anni a New York, Clio Make Up torna in Italia: l’annuncio

Il 1 settembre è una data importante per Clio Make Up. Un giorno che l’influencer ha segnato sul calendario poiché ricade con una scelta che lei e suo marito Claudio Midolo hanno preso per la loro e per le due figlie Grace e Joy. La magnate della cosmetica online torna in Italia, precisamente nel suo amato Veneto, dopo 12 anni a New York e con grande entusiasmo ha fatto questo annuncio attraverso la sua pagina ufficiale di Instagram. Ma leggiamo le sue parole:

“Mia mamma doveva venire. Era felice perché era riuscita a comprare il biglietto, poi però hanno cancellato il volo. Poi siamo riusciti a spostare il biglietto ad un’altra data ed è stata cancellata anche questa. Alla fine abbiamo cancellato l’intero biglietto perché una mia amica mi ha spiegato che alcuni suoi amici che lavorano in aeroporto le hanno detto che qui a New York la situazione è particolare. Nel senso: a chi arriva nel Paese viene inserito un tracker nel telefono e ogni tot devi mandare dei messaggi dove informi sulla tua temperatura e che sei a casa. Insomma un macello, meglio non rischiare”.

Vista la delicata situazione dell’America a causa del Covid-19 è maturata questa scelta. Da qui poi, infatti, la decisione di Clio Make Up e della sua famiglia di raggiungere il BelPaese:

“A quel punto ho detto a mia mamma di lasciar perdere, tanto a breve arriveremo noi in Italia. Abbiamo voglia di tornare dopo tutti questi mesi dopo siamo stati soli tutto il tempo e ci manca il contatto. Quello che ci da l’Italia, l’America non ce lo può dare in questo momento. Anche perché il nostro lavoro principale è in Italia e portare avanti un’azienda a distanza si può fare ma comunque è molto più difficile. Per i prossimi anni abbiamo tanti progetti e la nostra presenza in Italia, secondo me, in questo momento è fondamentale”.

Ha aggiunto Clio Make Up, ma leggiamo le restanti dichiarazioni…