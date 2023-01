NEWS

Andrea Sanna | 9 Gennaio 2023

GF Vip 7

La lite tra Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia

Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia se nei primi giorni sembravano essersi legate, l’alleanza ben presto si è sgretolata e tra loro, a quanto pare, ne è nata un’antipatia. Durante il tardo pomeriggio di ieri l’influencer salernitana non ha risparmiato delle aspre critiche alla coinquilina e di questo si è sfogata con i suoi compagni. Il tutto anche a seguito delle urla dei fan che mettevano in guardia Donnalisi e Incorvassi con un secco: “State attenti alla Murgia”.

“Lei non è una persona di cui mi fido qui dentro”, ha detto Antonella sicura. Milena Miconi ha provato a farla ragionare e capire che, in realtà, non può partire prevenuta nei confronti delle persone ed evitare di dare giudizi affrettati.

Presente alla conversazione Edoardo Donnamaria, che non ha mancato occasione di far notare ad Antonella Fiordelisi: “Tu hai astio nei confronti di Nicole”. Dalla sua quest’ultima si è difesa dicendo che non è come dice, semplicemente non riesce a fidarsi di lei. Stufa delle continue accuse ha pensato bene di rivolgersi direttamente alla Murgia per spiegarle il suo punto di vista.

Antonella Fiordelisi si è seccata non solo quanto Nicole Murgia ha portato il piatto di vista solo a Edoardo Donnamaria senza considerarla, ma non solo. La vippona ha ancora da recriminare il fatto che non si sia minimamente preoccupata del suo malessere: “Tu a me non ti sei mai avvicinata. È lei che ha parlato male di me”.

Nicole Murgia ha cercato di farle capire di essere prevenuta nei suoi confronti, mentre Edoardo Donnamaria è convinto che Antonella Fiordelisi abbia delle questioni irrisolte con la coinquilina. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Successivamente dopo l’accaduto Nicole Murgia si è sfogata con Oriana Marzoli e Giaele De Donà e a proposito ha detto: “Pesante, è la prima a parlare male degli altri”. Oltretutto non ha alcuna intenzione di cambiare il suo legame con Edoardo Donnamaria solo per fare felice Antonella Fiordelisi. Certa di queste considerazioni ha aggiunto: “Se tutti dicono la stessa cosa è perché lo fa. Ha parlato male di tutti fino a ieri”.

Se Oriana Marzoli si è detta totalmente d’accordo con Nicole Murgia, Giaele De Donà ha dichiarato di essersi data una tregua con Antonella Fiordelisi. (VIDEO QUI)