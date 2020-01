Clizia Incorvaia: età, altezza, sorella, Francesco Sarcina, film e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Clizia Incorvaia, dall’età, all’altezza, alla sorella, alla relazione con Francesco Sarcina, ai film, a dove seguirla su Instagram.

Clizia Incorvaia: età, altezza, sorella e Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone il 10 ottobre 1986. La sua età è dunque di 33 anni, mentre la sua altezza è pari a 170 cm. Della sua vita privata sappiamo che la blogger è cresciuta in Sicilia, precisamente in provincia di Agrigento, e che dopo il diploma liceale si è trasferita a Milano, dove ha conseguito la laurea in Scienze della comunicazione. Clizia ha anche una sorella di nome Micol.

E ancora della vita privata della Incorvaia sappiamo che nel 2011, in un locale milanese, ha fatto la conoscenza di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. All’epoca del primo incontro, però, l’influencer era fidanzata. Tornata single, nel 2013 Clizia si avvicina proprio al cantante, e tra i due scoppia l’amore. Fin da subito i due iniziano una convivenza, e due anni più tardi la coppia si unisce in matrimonio. Nell’agosto 2015, dalla loro unione, nasce la piccola Nina.

Per diverso tempo tutto è andato a gonfie vele, e sembrava che le cose funzionassero a meraviglia tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Ciò nonostante nel 2018 una crisi si è abbattuta sulla coppia, che si è così separata per un breve periodo. In quella circostanza, però, la blogger e il cantante riuscirono a risolvere la situazione, tornando così insieme. Qualche mese fa, inaspettatamente, Francesco ha comunicato nuovamente la fine del matrimonio con Clizia, per via di un apparente tradimento di sua moglie con Riccardo Scamarcio, uno dei suoi migliori amici.

A quel punto la Incorvaia e Sarcina hanno dato il via a numerosi scontri social, e l’influencer ha svelato la sua verità, affermando come in realtà con l’attore ci sia stato solo un bacio, avvenuto dopo la separazione da suo marito. Come se non bastasse la blogger ha anche parlato di numerosi tradimenti da parte di Francesco, facendo intendere, dunque una rottura definitiva.

La carriera e i film

La carriera di Clizia Incorvaia inizia subito dopo il trasferimento della blogger a Milano. Nella capitale lombarda l’influencer inizia a lavorare come modella, sfilando per importanti marchi di abbigliamento. Negli stessi anni è anche la protagonista del videoclip di Paolo Menguzzi “Guardami Negli Occhi”, prendendo parte anche diversi programmi, tra i quali Markette e Chiambretti Night. Nel 2014 la troviamo nel film Flashback di Simone Cusumano.

Nel 2016, al fianco di suo marito Francesco Sarcina, è tra i concorrenti di Pechino Express, e i due careggiano insieme nella coppia de I Coniugi. Nello stesso periodo Clizia inizia ad occuparsi anche del suo blog, Il Punto C, dove tratta di viaggi e moda.

Un’importante svolta per la sua carriera arriva nel 2020, quando diventa una delle concorrenti ufficiali della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 4

Dopo numerosi gossip, finalmente è stata confermata la partecipazione di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 4. Già da tempo il nome della blogger aveva fatto il giro del web, ma solo qualche settimana fa è arrivata l’ufficialità da parte degli autori.

L’ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbe significare per l’influencer un nuovo capitolo della sua vita, e un modo per lasciarsi finalmente il passato alle spalle. Come si relazionerà Clizia con gli altri concorrenti? Non ci resta che attendere mercoledì 8 gennaio per scoprirlo.

All’interno della casa la Incorvaia, durante le prime ore di reclusione, ha inevitabilmente parlato del suo ex marito Francesco Sarcina, lanciando una frecciatina al cantante.

Clizia Incorvaia: dove seguirla su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Clizia Incorvaia non devono far altro che seguire la blogger tramite la sua pagina ufficiale Instagram, apprezzata già da migliaia di followers. La concorrente del Grande Fratello Vip 4 posta con regolarità gli scatti più belli delle sue giornate, facendo entrare a pieno i fan nella sua vita.

Novella 2000 © riproduzione riservata.