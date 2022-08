Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro spiegano perché la nonna Eleonora Giorgi era assente al battesimo del figlio

1 Eleonora Giorgi assente al battesimo del nipote

Alcuni giorni fa c’è stato il battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Gabriele. I due hanno raccontato alcuni particolare di questo evento spiegando anche una grande assenza che i fan hanno notato. Stiamo parlando di Eleonora Giorgi, madre di Paolo e quindi nonna del piccolo Gabriele. Lei, prima fan della coppia e legatissima al nipotino, perché non era ad uno dei giorni più importanti?

A spiegarlo è stato proprio Ciavarro, intervistato insieme alla compagna dal settimanale Chi. Purtroppo c’entra il Covid, infatti ha detto: “Mia madre è stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”. Ha aggiunto che sua madre ha ovviamente sofferto molto per non poter partecipare al battesimo, ma ha preferito pensare soprattutto alla salute.

Un altro grande assente è stato Francesco Sarcina, ex marito di Clizia e padre della sua prima figlia, Nina. La sua assenza è abbastanza scontata, vista la fine della relazione. Comunque la Incorvaia ha voluto spiegare ai suoi fan meglio la situazione: “Si sarebbe divertito anche lui in questo grande circo dall’atmosfera onirica. Scherzi a parte, oramai è stato trovato un equilibrio”. Almeno adesso sappiamo che comunque i loro rapporti ora sono civili e hanno trovato una stabilità.

Parlando proprio di questo battesimo, il giorno dopo a quando si è svolto abbiamo scoperto che era presente anche Alfonso Signorini e ha ricoperto un ruolo molto importante…