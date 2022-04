1 Arriva il Coachella 2022

Finalmente è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando! Poche ore fa infatti, dopo due anni di assenza, è partito il Coachella 2022, il celebre festival musicale a cui noi tutti sogniamo di partecipare.

Tanti gli artisti che quest’anno si esibiranno sul palco della manifestazione, da Mika, a Harry Styles, fino ai nostri Maneskin.

Come ogni anno a partecipare al festival ci sono anche numerose celebrità del web o del mondo dello spettacolo, e anche stavolta ad arrivare in California sono stati numerosi volti noti.

Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Andreas Muller

Quest’anno a partecipare al Coachella 2022 c’è anche Andreas Muller.

Il compagno di Veronica Peparini, che sta vivendo un periodo non semplice, è così arrivato in California per prendere parte al noto festival.

Ma non è tutto.

Andiamo a scoprire chi altro è presente all’evento.