1 La confessione di Veronica Peparini

Non sono mesi facili questi per Andreas Muller. Il compagno di Veronica Peparini infatti si è infortunato il ginocchio e dovrà subire un’operazione. Il ballerino dunque non sta passando un bel periodo e solo qualche giorno fa si è a lungo sfogato sui social. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram infatti Andreas ha svelato quello che sta accadendo nella sua vita, e in merito ha affermato:

“Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dirti di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani. La vita di ognuno di noi, indipendentemente da chi si è o cosa si fa è fatta di curve. Diciamo che in questo momento mi trovo nella parte più bassa ma so per certo che c’è una ripresa che mi aspetta. Ma ancora ho bisogno di stare qui giù”.

In molti a quel punto hanno ipotizzato che tra Andreas Muller e Veronica Peparini ci fosse anche una crisi in corso. Tuttavia adesso a intervenire è proprio la maestra di Amici, che nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha smentito la crisi. Veronica però ha comunque fatto intendere che Andreas non sta bene e sta vivendo un momento molto delicato. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“Crisi di coppia? Ma no! Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è. Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli. Non parlerei di depressione, che è una parola importante, ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top”.

In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo il lungo sfogo che ha fatto Andreas Muller. Il compagno di Veronica Peparini ha infatti affrontato il tema della depressione.