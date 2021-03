2 La critica di Colapesce e Dimartino

Il Festival di Sanremo 2021 si è concluso e Colapesce e Dimartino hanno voluto fare un appunto alla finale. Durante l’ultima serata si è decretato il vincitore della Kermesse, i Maneskin, ma sono stati consegnati anche altri premi prestigiosi. Tra questi c’è stato il premio “Lucio Dalla“ della Sala Stampa Radio, Tv e Web per la Sezione Campioni, che ha visto trionfare proprio il duo siciliano.

Tuttavia entrambi non sono stati chiamati sul palco per ricevere il riconoscimento. Solitamente gli artisti, quando annunciati, si recano sul palco per ritirare il premio, come ad esempio ha fatto Madame per il premio “Sergio Bardotti” al miglior testo. Colapesce e Dimartino, invece, non si sono presentati a riscuotere il loro.

Quanto avvento ha fatto dispiacere alla coppia, che durante la giornata di oggi ha criticato la scelta:

“È stato abbastanza brutto che non ci abbiano chiamato sul palco, abbiamo aspettato lì tre ore, poi è arrivata una signora Rai che ci ha dato il premio della critica in una busta di plastica. Poteva essere fatta meglio, diciamo.”

A questa critica di Colapesce e Dimartino si è unito anche Willie Peyote, che non ha potuto a sua volta ritirare il Premio della Critica “Mia Martini“: “Sono d’accordo, è stata triste come conclusione“

Insomma, Sanremo 2021 si è concluso ma le polemiche non finiranno di certo insieme a lui.