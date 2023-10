Come funzionano i montascale e perché sono importanti per gli anziani

NEWS

3 Ottobre 2023

I montascale, un ausilio ai nostri anziani per migliorare la loro qualità della vita e anche la fiducia in se stessi e nella propria autonomia

Tra i cavalli di battaglia dei montascale per anziani spiccano la semplicità di utilizzo e l’estrema sicurezza, ma è comunque importante approfondire come funzionano questi strumenti, ancor prima del loro acquisto.

Nell’approcciarsi con l’universo dei montascale, infatti, è necessario prima di tutto valutare assieme a un professionista le specifiche esigenze dell’utente. In questo modo sarà possibile selezionare con cognizione di causa il modello più adatto.

In generale, il montascale è un alleato prezioso per l’autonomia degli anziani, che possono riscoprire un ambiente familiare e indipendente riducendo il rischio di incidenti. Persone tormentate da una mobilità limitata potranno tornare a salire e scendere le scale in modo sicuro.

I montascale: come funzionano e come sono strutturati

Il montascale viene installato su una guida collocata direttamente sulla scala, sul lato interno o esterno di quest’ultima. Sarà l’utente stesso a stabilirlo, in base alle proprie preferenze.

Sulla guida viene montata una poltroncina, che consente al fruitore di sedersi in tutta comodità.

Ad alimentare il montascale è un motore elettrico, responsabile dello spostamento della seduta lungo il percorso stabilito dalla guida.

È importante ricordare che la maggior parte dei montascale per anziani è dotata di batterie ricaricabili o di un’alimentazione elettrica standard. Ciò si rivela particolarmente utile in caso di interruzione di corrente: in questi stati di emergenza, la batteria permette all’apparecchio di funzionare regolarmente.

Sono gli stessi utenti a governare il movimento del montascale: è possibile farlo sia attraverso un pannello di controllo, posizionato a bordo macchina, sia con il telecomando.

Quest’ultimo strumento offre il vantaggio di poter richiamare a sé il montascale o inviarlo al piano desiderato. I comandi sono solitamente molto semplici e possono includere pulsanti per la salita, la discesa e l’arresto.

Caratteristiche di sicurezza e installazione del montascale

Le cadute dalle scale possono rivelarsi estremamente pericolose, e non a caso costituiscono una delle principali ragioni degli infortuni tra gli anziani. In un simile contesto i montascale limitano significativamente il rischio di disgrazie.

Sono diversi, infatti, gli ausili di sicurezza che garantiscono al fruitore un’esperienza serena e affidabile. Tra questi troviamo le cinture di sicurezza, gli appositi sensori che rilevano ostacoli lungo il cammino e gli specifici sistemi per le frenate di emergenza.

L’installazione di un montascale viene effettuata da tecnici esperti: se così non fosse, non sarebbe possibile garantire che il dispositivo sia sicuro e conforme alle normative.

La guida viene montata sulla scala, senza il bisogno di opere murarie: la sua posizione precisa può variare a seconda del tipo di scala e delle esigenze.

I montascale, inoltre, possono essere personalizzati e studiati su misura. Questo consente di soddisfare le specifiche necessità individuali attraverso l’adattamento alle caratteristiche della scala.

Perché il montascale cambia la vita di un anziano

Oltre al discorso già accennato sulla sicurezza, i montascale portano con sé diversi benefici che contribuiscono a migliorare la qualità della vita e l’autonomia degli anziani.

Come accennato, questi ausili garantiscono un elevato grado di autonomia e indipendenza nella vita quotidiana dei nostri cari.

Il loro quieto vivere non necessiterà dell’affidamento a caregiver o familiari per l’assistenza nelle attività di tutti i giorni.

Un montascale, inoltre, permette di conferire nuovamente l’accesso a ogni area della casa, compresi piani superiori o inferiori.

Chi utilizza un montascale, dunque, potrà continuare a vivere in un ambiente familiare e confortevole, preservando aspetti come la routine e la privacy. Un innegabile toccasana per la qualità della vita e il benessere personale.

L’accesso completo alla propria casa, di conseguenza, non impedisce di ospitare amici e familiari, mantenendo intatte le relazioni sociali.

Il montascale, in definitiva, contribuisce ad aumentare la fiducia dell’anziano nella propria capacità di autogestirsi. Questo può senz’altro instaurare un impatto positivo sulla salute mentale e sul benessere emotivo.