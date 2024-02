NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2024

Nell’ultimo anno a diventare un vero fenomeno sui social è stata New Martina, l’influencer da più di 7 milioni di follower. Non tutti sanno però che Martina non è il vero nome della tiktoker. Ma come si chiama dunque New Martina? Scopriamolo.

Ecco come si chiama New Martina

Più di 7 milioni di follower su TikTok, un vero e proprio fenomeno social, un nuovo negozio a Bologna, una linea di gioielli e anche un libro. Lei è New Martina e senza dubbio non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Nell’ultimo anno infatti la tiktoker (che non ama essere definita influencer) ha raggiunto dei traguardi incredibili. La forza del suo successo? La spontaneità e la semplicità. Ma sapete come si chiama New Martina? Di certo non tutti sanno che Martina non è il vero nome della star di TikTok, che ha deciso di omaggiare sua zia, la sorella di suo padre. A raccontarlo è lei stessa, nel corso di un’intervista per Repubblica:

“Il negozio prende il nome da quello della sorella di mio padre, ma ormai mi conoscono tutti così. E quindi alla fine anch’io sono diventata un po’ Martina”.

Ma come si chiama dunque New Martina e qual è il suo vero nome? La tiktoker da più di 7 milioni di follower si chiama Carmen Fiorito e senza dubbio a oggi è una dei volti più amati e seguiti sui social. La star di TikTok infatti nel giro di pochi mesi ha ottenuto un successo incredibile, che lei stessa non riesce a comprendere. Da tutta Italia migliaia di persone giungono ogni giorno nei suoi negozi di Napoli e Bologna per farsi “martinizzare” i telefoni e i suoi video vantano milioni e milioni di visualizzazioni e di like.

Non mancano tuttavia gli hater. Proprio in merito Carmen Fiorito, vero nome di New Martina, dichiara: “Leggo tanta gente che mi scrive cose molto cattive, che mi offende per il mio aspetto fisico, per il modo in cui parlo o anche solo per il successo che ho. Penso che non decidiamo noi se diventare famosi, è il pubblico che decide e non posso farci molto. Non è colpa mia se ho successo”.