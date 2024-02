NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2024

In questi giorni si sta molto parlando di Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Sul web intanto è tornato virale un vecchio video della giovane artista, quando all’età di 13 anni cantò con suo padre e con suo fratello Filippo.

Il vecchio video di Angelina che canta con suo padre Mango e suo fratello

Pochi giorni fa Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024, con la sua canzone La Noia. Il brano è già diventato una vera hit e in queste ore sta scalando tutte le classifiche. Nel mentre l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si prepara a mesi pieni di impegni. Primo tra tutti l’Eurovision Song Contest. La cantante infatti ha confermato che rappresenterà l’Italia alla prossima edizione della kermesse, ma al momento non sappiamo ancora se gareggerà col brano sanremese o meno. In più la Mango sta preparando il nuovo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente.

Come se non bastasse Angelina sta anche lavorando al suo prossimo tour, che partirà con uno show speciale a Milano che si terrà a maggio, per poi girare in autunno diversi club italiani. I biglietti per i live sono già in vendita e ovviamente stanno andando a ruba. Nel mentre in queste ore sui social è accaduto qualcosa che sta emozionando gli utenti.

Sul web infatti è diventato virale un vecchio video di Angelina, quando all’età di 13 anni cantò con suo padre Mango e suo fratello Filippo. I tre, come si nota dalla clip, si cimentarono con “Get Back”, uno dei più grandi successi dei Beatles. Il filmato risale al lontano 2014, ed è stato registrato a Potenza.

Il dolce video così ha commosso tutti gli utenti, che si sono emozionati nel vedere Angelina cantare con suo padre e suo fratello.