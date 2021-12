Vuoi sapere con chi sarai in compagnia per questo Capodanno 2021? Rispondi alle domande del quiz e scopri il risultato.

Un altro anno, il 2021, è passato in maniera abbastanza veloce e ci ritroviamo di fronte alla solita domanda: cosa fai per Capodanno? Dalle tante aspettative ci ritroviamo sempre a decidere all’ultimo minuto e a non essere soddisfatti.

In base ai vostri gusti, scelte e abitudine, noi siamo in grado di dirvi chi vi farà compagnia nella notte per l’arrivo del nuovo anno. Ovviamente tutti appartenenti al mondo della TV. Volete sapere come sarà il vostro?

Rispondete alle domande del quiz e scoprire il vostro risultato.

Ti piace Capodanno? Corretta! Sbagliata! Continua >> Sai sempre cosa fare per Capodanno? Corretta! Sbagliata! Continua >> Il Capodanno perfetto per te è In piazza In discoteca Al risotrante In casa Corretta! Sbagliata! Continua >> Quali sono i tuoi buoni propositi per il 2022? Comprare casa Trovare un lavoro Finire gli studi Mi accontento di una mezza gioia Corretta! Sbagliata! Continua >> Per il Capodanno di quest'anno cibo a base di... Carne Pesce Vegetariano/vegano Qualsiasi cosa Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa non può mai mancare per il tuo Capodanno? Petardi, fuochi d'artificio e simili L'alcol Le lenticchie Il cocktail di gamberi Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa seguirai in TV? L'anno che verrà Il Capodanno di Canale 5 Un film o serie tv su una piattaforma streaming Un programma trash Corretta! Sbagliata! Continua >> Per dopo cena ha cosa hai pensato? Karaoke Gioco in scatola Un film o una serie su Netflix Giro di bevute Corretta! Sbagliata! Continua >> Di solito riesci ad arrivare alla mezzanotte? Corretta! Sbagliata! Continua >> Guarderai il discorso del Presidente della Repubblica? Corretta! Sbagliata! Continua >> Se potessi passare il Capodanno lontano dall'Italia, dove andresti? Caraibi Islanda New York Praga Corretta! Sbagliata! Continua >> Il tuo social preferito? Facebook Twitter Instagram Tik Tok Corretta! Sbagliata! Continua >> Hai intenzione di rimanere sveglio tutta la notte? Corretta! Sbagliata! Continua >> Il tuo look per questo Capodanno Elegante Casual Tuta Pigiama Corretta! Sbagliata! Continua >> Quest'anno il tuo capodanno sarà Con i famigliari Con gli amici Da solo/a A lavoro Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Con chi passerai il Capodanno 2021? (QUIZ) Io sono %%personality%% %%description%% Ma sono anche %%personality%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK Caricamento...

Novella 2000 © riproduzione riservata.