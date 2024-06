“Con quale ex torneresti insieme?”, Giulia De Lellis fa sognare i fan e nomina Andrea Damante (VIDEO)

Gossip

Nicolò Figini | 13 Giugno 2024

Giulia De Lellis

Durante una recente intervista Giulia De Lellis ha rivelato con qualche ex tornerebbe insieme se dovesse scegliere per forza

Giulia De Lellis ha di recente rilasciato una divertente intervista all’interno della quale ha rivelato con quale ex sceglierebbe di tornare insieme se fosse costretta. Ecco la sua risposta.

La confessione di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sembra essersi buttata alle spalle la relazione con Carlo Beretta, anche se non ne ha mai parlato pubblicamente, e in queste ore è spuntata l’indiscrezione secondo la quale anche la frequentazione con Giano Del Bufalo sarebbe giunta al capolinea. Molti fan, tuttavia, sperano ancora che tra l’influencer e Andrea Damante possa esserci un ritorno di fiamma.

Poco dopo le voci sulla rottura con Beretta, infatti, Giulia e Andrea sono stati avvistati insieme in un locale. In questo caso si trattava però di un’uscita in totale amicizia e non c’era nulla di romantico perché nonostante tutto il loro rapporto è rimasto saldo.

In queste ultime ore la De Lellis ha preso parte a un’intervista all’interno del podcast The Roulette Talk nella quale possiamo sentirla rispondere alla domanda: “Se dovessi scegliere per forza di tornare con un ex, chi sarebbe e perché?“. Prima di replicare l’influencer ha voluto sottolineare più volte il fatto che la stessero ‘costringendo‘ in un certo senso a compiere una scelta e poi ha esclamato:

“Proprio per forza, perché il gioco lo richiede… Sto pensando perché ho l’indecisione tra due nomi, uno è un po’ più delicato. C’è una situazione un po’ così, non posso…

Facciamo felici un sacco di persone e facciamo questo ‘Damellis back’. Tanto ormai ci conosciamo da tutta la vita, ci proviamo e riproviamo. So già come sarebbe stare con lui. Ogni volta ci divertiamo e ci riscopriamo. […] Si scherza, me l’hanno chiesto per forza”.

“facciamo questo damellis back”



IO IMPAZZISCO NON CE LA FACCIO PIÙ pic.twitter.com/nZx9SjCUGP — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) June 13, 2024

E voi sareste contenti se un giorno Giulia De Lellis e Andrea Damante tornassero insieme e questa volta per sempre? Chissà che cosa riserverà il futuro nelle loro vite.