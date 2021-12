Le coppie vip che hanno avuto figli nel 2021

1 Le coppie vip genitori nel 2021

Nel 2021 tra i vip ci sono state tante coppie che sono diventati genitori. Tra chi lo è diventato per la prima volta e chi per la seconda o terza e via dicendo. Nonostante le nascite siano in forte calo in Italia in questo anno, tra i famosi la cicogna non è andata in pausa.

Come detto, le persone note che hanno avuto un figlio sono state tantissime e tutte hanno fatto annunci sui social. Noi abbiamo raccolto alcune di queste coppie, tra quelle più famose e seguite e solo italiane. Voi ricordavate tutte queste nascite?

Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio

L’ex di Uomini e donne donne Ludovica Valli e il compagno Gianmaria Di Gregoria avevano annunciato a settembre del 2020 di essere in attesa del primo figlio, una femmina.

L’8 marzo 2021 è venuta alla luce Anastasia Ludovica.